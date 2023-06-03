أخبار مصر: آل باتشينو يشكك بنسب ابنه من نور الفلاح، انطلاق ملتقى شغلني، حفل تنصيب أردوغان، حصيلة كارثية لضحايا قطاري الهند

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة والجيزة اليوم في المدارس

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المدارس.

اليوم.. انطلاق ملتقى شغلني بتوفير 6 آلاف فرصة عمل، والمرتب أعلى من الحد الأدني

ملتقى شغلني، يقدم ملتقى شغلني في نسخته العاشرة العديد من الوظائف المختلفة للشباب بمختلف المؤهلات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك اليوم السبت في الجريك كامبس بالتحرير من 9 ص - 6 م.

آل باتشينو يشكك في أبوته لطفله من صديقته الكويتية وأطباء يحذرونه

نور الفلاح، يبدو أن مفاجأة حمل الكويتيه نور الفلاح من صديقها الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو (83 عامًا)، لم تنتهِ عند إعلان خبر الحمل الذي أصاب العالم بالدهشة خاصة أن عمر النجم العالمي تجاوز الـ 83 عامًا.

اليوم.. تعليم الجيزة تعلن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

تعلن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، نتيجة الصف الأول الثانوي في المدارس اليوم السبت الموافق 3 يونيو.

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس اليوم

حالة الطقس، زفت هيئة الأرصاد الجوية، بشرى سارة للمواطنين بشأن درجات الحرارة بعد أن شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعات غير مسبوقة تجاوزت الـ 41 درجة في القاهرة الكبرى.

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اليوم.. انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية في مواد "الفقه والحديث" بالقسم العلمي

يبدأ طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم السبت أعمال امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2022 - 2023، حيث يؤدى طلاب القسم العلمي امتحان مادتي الفقه والحديث، في كافة معاهد الجمهورية.

والد حسام حبيب يرد على اتهامه بأخد أموال من شيرين عبد الوهاب مقابل وصفها بـ"صوت مصر"

شيرين عبد الوهاب، رد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، على غتهام البعض له باخذ أموال من المطربة شيرين عبد الوهاب مقابل وصفها بـ"صوت مصر".

ارتفاع حصيلة ضحايا قطارات الهند إلى 288 قتيلا وألف مصاب، وفيديو جديد يرصد الفاجعة

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث القطارات في الهند إلى 288 قتيلًا، وقرابة ألف جريح، واصطدمت ثلاثة قطارات، الجمعة، في ولاية أوديشا شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤولون، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

نهائي دوري أبطال أفريقيا، لاعبو الوداد يستفزون الأهلي قبل المواجهة المرتقبة، ماذا قالوا

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، اشتعلت أجواء المنافسة بين لاعبي الأهلي والوداد قبل انطلاق مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي المصري والوداد المغربي.

محمد بركات يقطع الشك باليقين في رحيل حمدي فتحي عن الأهلي

الأهلي، كشف محمد بركات، حقيقة طلب حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي الرحيل عن الفريق في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال إلى صفوف الوكرة القطري.

كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

استعانت كوريا الجنوبية بـ الذكاء الاصطناعي لتقدير وزن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقًا لمصدر مسؤول.

زاهي حواس يرد على أكاذيب عالم المصريات البريطاني عن انتصارات رمسيس الثاني

رمسيس الثاني، رد عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس، على ادعاءات عالم المصريات البريطاني توبي ويلكنسون، والذي شكك في كتابه الجديد في انتصارات الملك رمسيس الثاني، زاعمًا أن رمسيس الأعظم لم يكسب لقبه من خلال الانتصارات العسكرية والسياسية. فأشهر معاركه - معركة قادش عام 1274 قبل الميلاد - انتهت بالتعادل الدموي.

بحضور 21 رئيس دولة و57 مسؤولا.. اليوم حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا

حفل تنصيب أردوغان، تستعد أنقرة لتنظيم حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فوزه في ماراثون الانتخابات الرئاسية التركية وحصوله على 52.18% بإجمالي أصوات 27 مليونًا و834 ألفًا.

الزمالك يعلن تأسيس فريق الأمل.. اعرف التفاصيل

الزمالك، كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن تكوين فريق الأمل حيث يضم اللاعبين مواليد 2001 الذين ليس لهم مسابقة للناشئين خلال الموسم المقبل، بالإضافة إلى لاعبين من المواليد المستمرة خلال الفترة المقبلة وهم 2003 و2004 و2005 و2006.

بعد ميسي.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل سيرجيو راموس

راموس، أعلن نادي باريس سان جيرمان، في بيان رسمي منذ قليل، رحيل مدافع الفريق سيرجيو راموس.

لقي مصرعه يوم زفاف ابنه، قرار من النيابة بشأن جثمان ضحية العاصفة الترابية بالشرقية

صرحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية بدفن جثة مسن لقي مصرعه، إثر سقوط جزء من سور بالطابق الثانى عليه بإحدى قرى مركز فاقوس بسبب العاصفة الجوية، وذلك بسبب الطقس السيئ وتم تسليم الجثمان لذويه للدفن بمقابر أسرته بالقرية.

إجلاء الآلاف من سكان كيبيك جراء حرائق الغابات في كندا (فيديو)

أعلنت بلدية كيبيك شرق كندا حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات، حيث اضطر نحو عشرة آلاف من سكان مدينة كيبيك في كندا لإخلاء منازلهم، أمس الجمعة، بعد أن اجتاحت حرائق الغابات المزيد من الأقاليم الكندية فيما يعد أحد أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات.

ميرنا نور الدين تهز تويتر بعد إطلالتها في حفل زفافها، ومتابعون: عرفتوا بيروحوا الـ Gym ليه

فرح ميرنا نور الدين، تصدرت ميرنا نور الدين موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد احتفالها بزفافها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم" بحضور عدد كبير من الفنانين.

عالم مصريات يشكك في انتصارات رمسيس الثاني: بتاع دعاية وأشهر معاركة انتهت بالتعادل الدموي

كشف عالم المصريات البريطاني، توبي ويلكنسون، في كتابه الجديد، جوانب غير مسبوقة من حياة رمسيس الثاني، الذي يعد من أشهر فراعنة مصر.

روسيا تتهم أمريكا بشن هجوم سيبراني على أجهزة آبل

وجه جهاز الأمن الروسي اتهامات مباشرة إلى الولايات المتحدة، في التجسس عليها ومحاولة اختراق أجهزة ووسائل اتصالات، لافته إلى أن هناك هجومًا سيبرانيًّا على آلاف من أجهزة آبل، بعد إعلان شركة كاسبرسكي لاب الروسية للأمن السيبراني العثور على برمجية تجسس على هواتف آي فون يستخدمها موظفوها.

ضروري لتجنب النزاع.. وزير الدفاع الأمريكي يعلق على أهمية الحوار مع الصين

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت أن الحوار بين الولايات المتحدة والصين "ضروري" وسيتيح تجنب الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى نزاع، وذلك بعد رفض بكين دعوة إلى عقد اجتماع رسمي بينه وبين نظيره الصيني.

زلزال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة ماكا في بيرو

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، إن زلزالًا قوته 5.5 درجة وقع على بعد 9 كيلومترات جنوب شرقي منطقة ماكا في بيرو، وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

لتجنب تخلف كارثي عن السداد.. بايدن يوقع اليوم قانون سقف الدين

سقف الدين الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيوقع اليوم السبت على مشروع القانون الذي أقره الكونجرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين والحد من الإنفاق ليصير قانونًا.

مجلس الأمن يتحدى البرهان ويمدد مهمة المبعوث الأممي فولكر بيرتيس لـ 6 أشهر إضافية

أحداث السودان، مدَّد مجلس الأمن الدولي الجمعة لستة أشهر المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان، بعدما اتَّهم قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتيس "بالإسهام في تأجيج النزاع".