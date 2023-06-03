ضروري لتجنب النزاع.. وزير الدفاع الأمريكي يعلق على أهمية الحوار مع الصين

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم السبت أن الحوار بين الولايات المتحدة والصين "ضروري" وسيتيح تجنب الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى نزاع، وذلك بعد رفض بكين دعوة إلى عقد اجتماع رسمي بينه وبين نظيره الصيني.

وزارة الدفاع الأمريكية

وقال أوستن في "حوار شانجريلا" في سنغافورة "الولايات المتحدة تعتقد أن خطوط اتصال مفتوحة مع جمهورية الصين الشعبية أمر ضروري، ولا سيما بين مسؤولي الجيش والدفاع".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت الإثنين الماضي أن بكين رفضت تلبية دعوة وجّهتها لعقد لقاء في سنغافورة بين وزيري دفاع البلدين لويد أوستن ولي شانغ فو.

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وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر أن: "جمهورية الصين الشعبية أبلغت الولايات المتحدة برفضها دعوة وجهناها في مطلع مايو لعقد لقاء هذا الأسبوع في سنغافورة بين الوزير أوستن ووزير الدفاع الوطني الصيني لي شانغ فو".

واعتبر رايدر أن: "عدم وجود رغبة لدى جمهورية الصين الشعبية بالانخراط في محادثات عسكرية هادفة أمر مقلق لكنه لن يضعف التزام وزارة الدفاع بالسعي لفتح خطوط التواصل مع جيش التحرير الشعبي".

ووصف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع رفض تلبية الدعوة بأنه "الأحدث في سلسلة من الأعذار"، وقال إن الصين، اعتبارًا من العام 2021 "إما رفضت أو لم تردّ على أكثر من 12 طلبا لوزارة الدفاع من أجل تواصل بين القيادتين، وعلى طلبات عدة من أجل حوارات دائمة، وعلى نحو عشرة طلبات تواصل على مستوى فرق العمل".

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على لي شانغ فو في العام 2018 بسبب شرائه أسلحة روسية، لكن البنتاغون يؤكد أن هذا الأمر لا يحول دون تعاطي أوستن رسميًّا معه.

أدلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتصريحات قوية عن الصين وروسيا في إطار الصراع للهيمنة العالمية.

وزير الدفاع الأمريكي

وقال وزير الدفاع الأمريكي بحسب شبكة سكاي نيوز: إن «الفرق بين الصين وروسيا هو أن الأولى تمثل تحديًا أما الثانية فأصبحت تهديدًا آنيًّا».

وفي وقت سابق انتقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التحذيرات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من نشوب حرب عالمية ثالثة واستخدام للأسلحة النووية.