آل باتشينو يشكك في أبوته لطفله من صديقته الكويتية وأطباء يحذرونه

نور الفلاح، يبدو أن مفاجأة حمل الكويتيه نور الفلاح من صديقها الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو (83 عامًا)، لم تنتهِ عند إعلان خبر الحمل الذي أصاب العالم بالدهشة خاصة أن عمر النجم العالمي تجاوز الـ 83 عامًا.

آل باتشينو وصديقته نور الفلاح

ومن ضمن المفاجآت المتتابعة لخبر إعلان الحمل مطالبة آل باتشينو صديقته الكويتية نور الفلاح (29 عامًا) إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) ليطمئن إلى أنه والد الجنين الذي تحمله نور الفلاح في أحشائها.

كان الممثل الأمريكي المعروف آل باتشينو على يقين من أنه لن يتمكن من الإنجاب من صديقته أو أي امرأة أخرى، ولم يعتقد أن الطفل كان طفله في البداية، وحصل على اختبار الحمض النووي للإثبات.

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اختبار الحمض النووي

وبحسب ما نقل موقع TMZ، عن مصادر قولها إن آل باتشينو شكك في البداية في أن الطفل هو طفله وأراد اختبار الحمض النووي، وأضاف الموقع: "قيل لنا إنه ألزم صديقته نور الفلاح بإجراء الاختبار.. وأظهر الاختبار أنه بالفعل هو الأب".

وفي وقت سابق، قال آل باتشينو إنه ينتظر طفله الرابع من صديقته المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح، والتي تبلغ من العمر 29 عامًا.

وأفاد موقع "TMZ" سابقا بأن آل باتشينو البالغ من العمر 83 عامًا، تربطه علاقة حب مع صديقته بدأت خلال وباء كورونا عام 2020، ولكن الصحافة التقطت صورًا لهما وهما يخرجان معًا في عشاء رومانسي في أحد المطاعم في عام 2022.واكتسح اسم الكويتية نور الفلاح وسائل الإعلام ومنصات التواصل في العالم عقب إعلان آل باتشينو، انتظاره مولوده الرابع منها، فذهب الكثيرون ممن لا يعرفونها يتساءلون عن هوية العارضة المنتجة الكويتية الأصل التي تصغره بـ 53 عامًا.

ورزق الفنان الشهير بثلاثة أطفال من علاقات سابقة، فقد سبق أن أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988.فيما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأميركية، بيفرلي جانجيلو، الذي انفصل عنها رسميًا عام 2003، وتوأمه الآن يبلغ من العمر 22 عامًا.

وسيبلغ آل باتشينو 100 عام عندما يبلغ طفله الجديد 17 عامًا.

أطباء يحذرون آل باتشينو

وفي سياق متصل حذر أطباء وخبراء من مخاطر إنجاب أطفال في سن الشيخوخة، بعد إعلان الممثل الشهير، آل باتشينو، أنه يرتقب مولوده الرابع وهو في سن الـ83.

وقالت شبكة "إن بي سي" الإخبارية إن الأبحاث المنشورة، على مدار العقد الماضي، تشير إلى أن الأطفال المولودين لرجال كبار في السن معرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بعيوب خلقية أو بعض أنواع السرطان أو اضطرابات في النمو العصبي.

ونقلت الشبكة عن أستاذ أخلاقيات علم الأحياء في كلية طب جروسمان في جامعة نيويورك، آرثر كابلان، قوله إن "الرجال الكبار في السن ينجبون أطفالًا منذ مئات السنين.. إنها ليست ظاهرة جديدة.. لكنهم ربما ينجبون أطفالا لديهم مخاطر أعلى من المشاكل".

ولا يوفر المجتمع الطبي تعريفًا ثابتًا لما يسمى بعمر الأب "المتقدم"، ولكن جمعية المسالك البولية الأميركية والجمعية الأميركية للطب التناسلي توصيان بأن يتحدث الأطباء مع الرجال، الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا فما فوق، حول زيادة احتمالات حدوث المخاطر الصحية لدى ذريتهم.

وقالت مديرة معهد صحة النساء في كلية "روتجرز روبرت وود جونسون" الطبي، جلوريا باخمان، للشبكة إن "الرجال يجب أن يدركوا أنهم يمرون أيضا بنفس دورة الشيخوخة الإنجابية التي تمر بها النساء، على الرغم من حقيقة أنهم لا يعانون من انقطاع الطمث".

وحددت دراسة، أجريت عام 2019، أن عمر الأب له تأثير كبير في صحة الطفل ونموه.

ووجدت الدراسة أن الأطفال الذين يولدون لآباء أكبر سنًّا لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بالشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق وعيوب القلب والتوحد والفصام والاضطراب ثنائي القطب.

وتشير الأبحاث الإضافية إلى أن عمر الأب المتقدم مرتبط بشكل معتدل بالشكل الأكثر شيوعًا من سرطان الدم في مرحلة الطفولة ويرتبط بارتفاع طفيف مع خطر الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية لدى الأطفال.

وفي عام 2018، وجد باحثون في جامعة ستانفورد، أن الأطفال المولودين لآباء، يبلغون من العمر 45 عاما أو أكثر، كانوا أكثر عرضة بنسبة 18 في المئة للإصابة بالنوبات التشنجية و14 في المئة أكثر عرضة للولادة المبكرة مقارنة بالأطفال المولودين لآباء، تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا.

ويؤكد أستاذ المسالك البولية في كلية الطب بجامعة ستانفورد، مايكل أيزنبرج، في حديثه للشبكة أن الرجال غالبا ما يراكمون حوالي طفرتين في الحمض النووي للحيوانات المنوية كل عام، مما قد يساعد في تفسير سبب زيادة المخاطر الصحية على أطفالهم مع تقدمهم في العمر.

وآل باتشينو ليس الوحيد من المشاهير الذي سينجب أو رزق بالفعل بمولود وهو في سن الشيخوخة، فقد سبقه في ذلك زميله النجم السينمائي، روبرت دي نيرو، الذي أعلن، الشهر الماضي، أنه رزق بطفله السابع وهو في سن الـ79.

