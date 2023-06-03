نهائي دوري أبطال أفريقيا، لاعبو الوداد يستفزون الأهلي قبل المواجهة المرتقبة، ماذا قالوا

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، اشتعلت أجواء المنافسة بين لاعبي الأهلي والوداد قبل انطلاق مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي المصري والوداد المغربي.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في التاسعة مساء غد الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

نهائي دوري أبطال أفريقيا

وقال جلال الداودي لاعب فريق الوداد المغربي، "نحن أبطال أفريقيا، لدينا ثقة كبيرة ونعرف جيدًا صعوبة المباراة لكننا سنلعب على تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمتنا في الإياب".

وأضاف: "سنحترم الأهلي وسنلعب بأريحية كبيرة من أجل تحقيق الفوز والمضي قدمًا نحو الفوز باللقب الأفريقي".

وتابع حديثه: "لا نخشى مواجهة الأهلي لأننا الوداد، ونمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى".

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وبعد تلك المباراة بأسبوع واحد فقط، يلتقي الفريقان مجددًا على إستاد محمد الخامس في ضيافة نادي الوداد، ضمن مرحلة الإياب لحسم هوية البطل المتوج باللقب. ماذا قال جلال الداودي قبل مباراة الأهلي؟

نهائي دوري ابطال افريقيا 2023

من جانبه، شدد يحيى جبران قائد فريق الوداد على صعوبة المباراة، لافتًا إلى أن الأهلي يمتلك عناصر جيدة، ومتمرس في مثل هذه المباريات.

وقال جبران، إن الوداد يحب مثل هذه التحديات ويلعب بقوة كبيرة في المواعيد الكبرى، مؤكدا أن فريقه سيكون على قدر المسؤولية.وأتم قائلا: "المواجهة ستكون صعبة وسنركز على عدم ارتكاب أي أخطاء والعودة للمغرب بنتيجة إيجابية". جدير بالذكر أن هذا هو النهائي الثالث الذي سيجمع بين الوداد والأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي لمباراة الوداد

مصطفى شوبير، علي لطفي، حمزه علاء، علي معلول، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

مشوار الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف.

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري ذهاب دور الـ 32

2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي.