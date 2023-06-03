السبت 03 يونيو 2023
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أخبار مصر

اليوم.. تعليم الجيزة تعلن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023

نتيجة الصف الاول
نتيجة الصف الاول الثانوي، فيتو

تعلن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، نتيجة الصف الأول الثانوي في المدارس اليوم السبت الموافق 3 يونيو.

 

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وحرصًا على أمن وسلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس وفي إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرًا على أولياء الأمور سيتم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي العام يوم السبت الموافق ٣ يونيو، ويوم الأحد الموافق ٤ يونيو لطلاب الصف الثاني الثانوي العام.

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وأوضحت تعليم الجيزة أنه تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى. 
 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

وكان اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 "الدور الأول".


وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية ٢٥٥ طالبًا وطالبة.


وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين ١٠٠ %.
 

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، ونشرت “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية في 13 محافظة حتى الآن بعد اعتمادها رسميا، آخرها نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة التي تم اعتمادهما اليوم الأربعاء.

 

ونشرت “فيتو” أيضا:

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان.

 

كما نشرت “فيتو”:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة

ونتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء.


نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس. 

  1. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا
  2. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا
  3. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا
  4. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا
  5. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا
  6. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا
  7. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا
  8. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا 
  9. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا 
  10. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا 
  11. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا 
  12. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا
  13. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا 
  14. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا 
  15. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا 
  16. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية من هنـــــا 
  17. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية من هنــــــا 
  18. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط من هنـــــا 
  19. رابط نتيحة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء من هنـا

ومن المقرر أن تعلن باقي محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل محافظ كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

 

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

 

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