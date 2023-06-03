السبت 03 يونيو 2023
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منوعات

زاهي حواس يرد على أكاذيب عالم المصريات البريطاني عن انتصارات رمسيس الثاني

رمسيس الثاني، فيتو
رمسيس الثاني، فيتو

رمسيس الثاني، رد عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس، على ادعاءات عالم المصريات البريطاني توبي ويلكنسون، والذي شكك في كتابه الجديد في انتصارات الملك رمسيس الثاني، زاعمًا أن رمسيس الأعظم لم يكسب لقبه من خلال الانتصارات العسكرية والسياسية. فأشهر معاركه - معركة قادش عام 1274 قبل الميلاد - انتهت بالتعادل الدموي.

 

معركة قادش

وقال “حواس”، إن هذا الادعاء غير صحيح ولا أساس له من الصحة مطلقًا، مشددًا على أن انتصار الملك رمسيس الثاني على الحيثيين هو ما دفعهم لطلب السلام.

وأضاف  بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن معركة قادش شهدت تعادلًا بين الجانبين المصري والحيثيين إلى أن نظم رمسيس الثاني جيوشه وحقق انتصارات عديدة عليهم.

واستدل عالم الآثار المصري على ذلك بأن الحيثيين هم من طلبوا توقيع اتفاق السلام وجاءوا إلى "بي رعمسيس" عاصمة مصر في عهد رمسيس الثاني لتوقيع المعاهدة التي كتبت باللغة الأكادية والهيروغليفية، وأنهت 16 عامًا من صراع النفوذ بين أكبر قوتين عالميتين في ذلك الوقت من أجل السيطرة على أراضي شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشار حواس إلى أن هناك آراءً تقول إن الإمبراطورية المصرية كانت أقوى في عهد تحتمس الثالث لكنه يرى أنها بلغت أوج قوتها في عهد رمسيس الثاني، الذي وصفه بأنه رجل عظيم بنى معابد ومقابر وتماثيل كثيرة في كل مكان في مصر، كما يعتبر أعظم البنائين، وصاحب انتصارات عظيمة، وأول قائد للسلام.

 

مزاعم عالم المصريات البريطاني توبي ويلكنسون عن رمسيس الثاني

كشف عالم المصريات البريطاني، توبي ويلكنسون، في كتابه الجديد، جوانب غير مسبوقة من حياة رمسيس الثاني، الذي يعد من أشهر فراعنة مصر.

ونقلت مجلة "إيكونوميست" بعض التفاصيل التي جاءت في الإصدار الجديد للعالم والأكاديمي البريطاني ويلكنسون، والذي صدر في منتصف الشهر المنصرم وطبعته مطبعة جامعة ييل.

 

رمسيس الأكبر: ملك ملوك مصر

وزعم ويلكنسون في كتابه "رمسيس الأكبر: ملك ملوك مصر": "لم يكسب رمسيس الأعظم لقبه من خلال الانتصارات العسكرية والسياسية. فأشهر معاركه - معركة قادش عام 1274 قبل الميلاد - انتهت بالتعادل الدموي".

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وأدعى: “إذا كانت العظمة مرتبطة باسم رمسيس الثاني، فذلك يرجع في جزء كبير منه إلى إصراره على إخبار العالم - بشكل متكرر وعلى نطاق واسع - بمدى روعته”.

وتابع: "على مدار فترة حكمه التي استمرت 66 عامًا، برع رمسيس الثاني في الدعاية والترويج الذاتي.. جهوده تركت انطباعًا لدى كل من المعاصرين والأجيال القادمة".

 

أشهر حكام الدولة المصرية القديمة

وينتمي الملك رمسيس الثاني للأسرة التاسعة عشر في مصر القديمة، وعاش أكثر من 90 عامًا، وحكم البلاد لنحو 66 عامًا، كما يعد من أشهر حكام الدولة المصرية القديمة وأطولهم حكما وأشهر زوجاته الملكة نفرتاري وأنجب من الأبناء نحو 100 ابن وابنة.

عالم مصريات يشكك في انتصارات رمسيس الثاني: بتاع دعاية وأشهر معاركة انتهت بالتعادل الدموي

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