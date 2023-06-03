السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

بحضور 21 رئيس دولة و27 مسؤولا.. اليوم حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا

حفل تنصيب أردوغان،
حفل تنصيب أردوغان، فيتو

 حفل تنصيب أردوغان، تستعد أنقرة لتنظيم حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فوزه في ماراثون الانتخابات الرئاسية التركية وحصوله على 52.18% بإجمالي أصوات 27 مليونًا و834 ألفًا.

ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من القادة والرؤساء الأجانب خلال حفل تنصيب أردوغان.

 وكشفت وسائل الإعلام التركية عن تفاصيل برنامج أردوغان الحافل اليوم السبت، والذي يتضمن زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، وأداء اليمين، وكذلك إعلان تشكيل جديد للحكومة.

Advertisements

حفل تنصيب أردوغان

يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قادمة تنتهي في 2028، بعدما تمكن الأسبوع الماضي من الفوز على منافسه كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة بـ52.18 في المئة من الأصوات.

وبحسب رئيس دائرة الاتصالات في إدارة الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، فإن أردوغان سيؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، ثم سيزور ضريح كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، مشيرًا إلى مشاركة قادة أجانب في حفل التنصيب، كما أنه سيكون هناك مائدة عشاء.

 

حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن الأخير سيحضر حفل تنصيب الرئيس أردوغان السبت، وذلك رغم التوترات التاريخية بين البلدين.

وقال المكتب في بيان إن "أرمينيا تلقت دعوة لحضور حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان"، مضيفا أن "رئيس الوزراء نيكول باشينيان سيتوجه الى أنقرة في الثالث من يونيو لحضور الحفل".

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين أرمينيا وتركيا، وحدودهما المشتركة مغلقة منذ تسعينيات القرن الماضي.

والعلاقات متوترة بين البلدين على خلفية ما تعرض له الأرمن إبان حكم السلطنة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، حيث تصف يريفان ما حدث بـ"إبادة"، كذلك فإن هناك خلاف بين البلدين يتعلق بالدعم التركي لأذربيجان فيما يتعلق بأزمة ناغورني كاراباخ.

تستقبل العاصمة التركية أنقرة السبت، عددًا من القادة والزعماء من مختلف دول العالم، بغية حضور مراسم تنصيب الرئيس أردوغان لولاية رئاسية جديدة.

ومن المتوقع حضور 21 رئيس دولة و57 مسؤولًا من دول مختلفة حفل التنصيب، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

ويشارك في مراسم تنصيب أردوغان الرؤساء الأذربيجاني إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادورو والبلغاري رومين راديف، والجابوني علي بونجو أونديمبا، وكل من رؤساء غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، وجنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، والجبل الأسود ياكوف كيلاتوفيتش، وكازاخستان قاسم جومرد توكاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، والكونجو دانيس ساسو.

تصادم سفينتي شحن قبالة جزيرة يونانية قرب تركيا

أردوغان يعين خبيرا استراتيجيا وزيرا للمالية، ويعلن عن حكومته الجديدة غدًا

كما يحضر المراسم أيضًا كل من رئيسة كوسوفو فيوزا عثماني، ورئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار، وشمال مقدونيا ستيفو بينداروفسكي، وأوزبكستان شوكت ميرضيايف، ورواندا بأول كاغامي، فضلا عن الرؤساء السنغالي ماكي سال، والصومالي حسن شيخ محمود، والتوجولي فاوري إسوزيمنا، والتركمانستاني سيردار بيردي محمدوف، والبنغالي محمد شهاب الدين تشوبو، والغيني مامادي دومبويا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حفل تنصيب أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية رجب طيب أردوغان كمال أتاتورك كمال كليجدار أوغلو

مواد متعلقة

تصادم سفينتي شحن قبالة جزيرة يونانية قرب تركيا

الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تعلن فوز أردوغان بولاية رئاسية ثالثة رسميًا

انتخابات تركيا، حزب أردوغان يحصل على 268 مقعدًا في البرلمان

الأكثر قراءة

محمد بركات: محمد الشناوي سليم وهذا سبب استبعاده أمام الوداد

آل باتشينو يشكك في أبوته لطفله من صديقته الكويتية وأطباء يحذرونه

محمد بركات يقطع الشك باليقين في رحيل حمدي فتحي عن الأهلي

بالأرقام.. تحسين الأحوال المالية للأئمة وخطباء المكافأة في 2023

بحضور 21 رئيس دولة و27 مسؤولا.. اليوم حفل تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا

كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على فيوتشر

إجلاء الآلاف من سكان كيبيك جراء حرائق الغابات في كندا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

زاهي حواس يرد على أكاذيب عالم المصريات البريطاني عن انتصارات رمسيس الثاني

عالم مصريات يشكك في انتصارات رمسيس الثاني: بتاع دعاية وأشهر معاركة انتهت بالتعادل الدموي

آل باتشينو يشكك في أبوته لطفله من صديقته الكويتية وأطباء يحذرونه

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 - 6 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية