والد حسام حبيب يرد على اتهامه بأخد أموال من شيرين عبد الوهاب مقابل وصفها بـ"صوت مصر"

شيرين عبد الوهاب، رد حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، على غتهام البعض له باخذ أموال من المطربة شيرين عبد الوهاب مقابل وصفها بـ"صوت مصر".

شيرين عبد الوهابن ووالد حسام حبيب

وقال والد حسام حبيب عبر صفحته الشخصية ب"فيس بوك":" الناس اللي قالت إني بقبض من شيرين عشان قلت إنها صوت مصر أنا كنت بجامل ابني ومراته لكن للحق أنا مافلستش إلا من بعد ماتجوز شيرين واخد فلوسي وده الفرق لما كان متجوز هنا بنت الأصول اللي قالت له عيب تاخد فلوس أبوك اشتغل وكفي نفسك".

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عيد ميلاد حسام حبيب

وأمس احتفلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلاد زوجها الفنان حسام حبيب وسط أجواء من الرومانسية.

وظهرت شيرين في الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحمل قطعة كيك صغيرة تحتوي على شمعة أضاءتها لمفاجأته بعيد ميلاده الـ43.

وبدا واضحا السعادة التي كانت تشعر بها شيرين إذ حرصت على التعبير عن حبها لزوجها حسام أمام الجميع من خلال تقبيله على وجنتيه بعد إطفاء شمعة العيد سويا.

في السياق نفسه، كان حسام حبيب قد كشف أن هناك عمل فني سيجمعهما قريبا، وعلق: "الأغنية ستكون فرحة مختلفة عن الأغاني السابقة، مقدرش أكشف تفاصيل أكتر من كدة شيرين هتزعل مني".

لقب صوت مصر

كما رد حسام حبيب على جدل لقب صوت مصر الذي انقسم بين الفنانتين أنغام وشيرين عبد الوهاب، وقال: "في رأيي أنا شيرين أهم فنانة مش علشان شيرين مراتي، وأنا شايفها من أهم الفنانين الموجودين، طبعًا فيه فنانين كتير مهمين وبوجه لهم التحية ولكن شيرين من أهم الفنانين".

يذكر أن شيرين كانت قد التقت مع جمهورها على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة بالسعودية، حيث أحيت حفلا غنائيا بحضور زوجها حسام حبيب الذي أعجب بأدائها وظهر يرقص إلى جانبها في كواليس الحفل.

وقدمت شيرين على المسرح العديد من الأغاني والتي كان من أبرزها أغنية "على بالي" التي تفاعل معها الجمهور بطريقة أسعدتها ما جعلها تتوجه إليهم بالقول: "أنا اللي بحبكم وبموت فيكم".

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