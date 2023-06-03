إجلاء الآلاف من سكان كيبيك جراء حرائق الغابات في كندا (فيديو)

أعلنت بلدية كيبيك شرق كندا حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات، حيث اضطر نحو عشرة آلاف من سكان مدينة كيبيك في كندا لإخلاء منازلهم، أمس الجمعة، بعد أن اجتاحت حرائق الغابات المزيد من الأقاليم الكندية فيما يعد أحد أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات.

وأعلن رئيس بلدية كيبيك حالة الطوارئ بالمدينة حيث أدت المخاطر من اندلاع حرائق غابات إلى إصدار أوامر بإخلاء المنطقة، وقال وزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل إنه تواصل مع الحكومة الاتحادية لطلب مساعدة الجيش.

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وفي سياق متصل أعلن ستيف بوبر رئيس بلدية ست إيل الواقعة على نهر سانت لورانس، حالة الطوارئ المحلية وأعلن الإخلاء الإلزامي بعد أن “تقدمت حرائق الغابات بسرعة كبيرة” بين عشية وضحاها.

وأبلغ السكان في الصباح بضرورة إخلاء منازلهم بحلول الرابعة بعد الظهر.

The Northwest Territories in Canada are seeing fire season kick off. Multiple fires have started in the remote Northern Province. #wildfire #canada

Also, Quebec saw up to 100 new starts in the last 48 hours. That Province is calling back it’s resources from Alberta.



Thanks to… pic.twitter.com/KCOXQRsXZo — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) June 2, 2023

حرائق الغابات

قال ستيفان لوزون، عضو البرلمان من كيبيك، في مؤتمر صحافي في أوتاوا إن ما يصل إلى 10 آلاف من السكان أو ثلث سكان ست إيل سوف يتم إجلاؤهم.

جاء ذلك بعد إجلاء 500 من سكان شابيه في شمال المقاطعة، الخميس.

وقال لوزون “الوضع يتغير بسرعة في كيبيك” مضيفًا أن نحو 100 حريق “أكثر بكثير من أمس” تشتعل في المقاطعة، بما في ذلك حوالي 20 حريقًا خارجة عن السيطرة.

في جميع أنحاء كندا، ما زال أكثر من 210 حرائق مستعرة بعد احتراق أكثر من 2,7 هكتار. وتم إجلاء ما مجموعه 29000 شخص قبل الأمر الصادر الجمعة.

حرائق الغابات في كندا

بعد اندلاع حرائق كبيرة في غرب البلاد في مايو، لا سيما في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان، تحولت عمليات مكافحة الحرائق في الأسبوع الماضي إلى نوفا سكوشا على ساحل المحيط الأطلسي، بعد طقس حار وجاف.

وأعرب المسؤولون عن أملهم في أن تخف حدة الأزمة مع توقعات بهطول الأمطار وبأن يسود طقس بارد في عطلة نهاية الأسبوع بعد موجة الحر التي سجلت رقمًا قياسيًّا.

مكافحة حرائق الغابات

وصل ما يقرب من 1000 من رجال الإطفاء من أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة أو هم في طريقهم إلى كندا لتعزيز جهود مكافحة الحرائق، وبدأت أوتاوا في نشر الجيش في نوفا سكوشا للمساعدة وفقًا لوزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحافيين “هذه أوقات مرعبة لكثير من الناس”.