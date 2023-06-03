السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة والجيزة اليوم في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، فيتو

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، تعلن مديرية التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم السبت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المدارس.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ونشرت “فيتو” نتيجة الشهادة الإعدادية في 14 محافظة حتى الآن بعد اعتمادها رسميًّا، آخرهم نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج، والتي تم اعتمادها يوم الخميس.

كما تم بالأمس اعتماد  نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة، ونتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

Advertisements

ونشرت “فيتو” أيضا:

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء.

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان.

 

كما نشرت “فيتو”:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء.

 

اقرأ أيضا:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الرابط الرسمي في محافظات مصر

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالًا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2023 وأولياء الأمور ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة والمحافظات بالاسم ورقم الجلوس. 

  1. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا
  2. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنــــا
  3. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا
  4. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا
  5. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا
  6. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا
  7. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا
  8. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا 
  9. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا 
  10. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنــا 
  11. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا 
  12. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالوادي الجديد من هنــــا
  13. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحر الأحمر من هنــــا 
  14. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالبحيرة من هنـــــا 
  15. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــــا 
  16. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية من هنـــــا 
  17. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدقهلية من هنــــــا 
  18. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط من هنـــــا 
  19. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء من هنـا

ومن المقرر أن تعلن باقي محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل محافظ كل محافظة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

اقرأ أيضا:

الأول مكرر بالشهادة الإعدادية بالقاهرة: نفسي أبقى دكتور وكنت معتمد على المدرسة

 

فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الثاني في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الثاني وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الأول.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك إستراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

مواد متعلقة

موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر

انتهاء أعمال أول أيام رصد درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الأهلي، الشناوي خارج قائمة الأحمر أمام الوداد المغربي في النهائي الأفريقي

محمد بركات: محمد الشناوي سليم وهذا سبب استبعاده أمام الوداد

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على فيوتشر

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن

بعد ميسي.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل سيرجيو راموس

إسرائيل تحترق، اندلاع أكثر من 220 حريقا وانقطاع الكهرباء بعدة مدن (صور)

البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لـ بايدن بعد سقوطه خلال حفل تخرج طلبة الكلية الجوية

مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى الرحلات من مطار طشقند أوزبكستان (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية حديثة تكشف البلد الأكثر سلبية في العالم

إجلاء الآلاف من مدينة في كندا بسبب حرائق الغابات

عالمة فنزويلية تدافع عن البيئة من خلال "حجرة في الفراغ"

ناسا تطلق بثا مباشرا من على سطح كوكب المريخ للمرة الأولى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 - 6 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في 5 مسائل تخص الأضحية، أبرزها إخراج المال بدلًا من النحر

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الشرع في الحج بالتقسيط

المزيد
الجريدة الرسمية