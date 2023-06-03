السبت 03 يونيو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

روسيا تتهم أمريكا بشن هجوم سيبراني على أجهزة آبل

هجوم سيبراني على
هجوم سيبراني على أجهزة آبل، فيتو

وجه جهاز الأمن الروسي اتهامات مباشرة إلى الولايات المتحدة، في التجسس عليها ومحاولة اختراق أجهزة ووسائل اتصالات، لافته إلى أن هناك هجومًا سيبرانيًّا على آلاف من أجهزة آبل، بعد إعلان شركة كاسبرسكي لاب الروسية للأمن السيبراني العثور على برمجية تجسس على هواتف آي فون يستخدمها موظفوها.

من جانبها أعلنت كاسبرسكي أن باحثيها سبق أن عثروا في أجهزة تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس" على برمجيات خبيثة وأن العشرات من موظفيها استُهدفوا.

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وكالة الأمن القومي الأمريكية

وقال يوجين كاسبرسكي مؤسس شركة البرمجية المضادة للفيروسات إن الأجهزة تلقَّت "رسالة غير مرئية" مرفقة ببرمجية خبيثة تتولى تثبيت برنامج للتجسس.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إن وكالة الأمن القومي الأمريكية "تتعاون بشكل وثيق" مع آبل بعد تعرّض آلاف من أجهزتها لقرصنة وتسريب أرقام هواتف أشخاص يعملون في سفارات روسية في الخارج.

 

برنامج التجسس

وأوضح أن برنامج التجسس يعمد بعد تثبيته إلى نقل المعلومات الخاصة إلى خوادم بعيدة بما في ذلك التسجيلات الصوتية وصور برامج المراسلة الفورية وتحديد الموقع الجغرافي وغيرها من البيانات، وتابع "نحن واثقون من أن كاسبرسكي لم تكن الهدف الرئيسي لهذا الهجوم السيبراني".

وقالت الشركة إن الأثر الأقدم للتعرض لبرمجية خبيثة يعود للعام 2019 مشددة على أن "الهجوم مستمر، وخلصت الهيئات الناظمة الأمريكية في مارس 2022 إلى أن كاسبرسكي تشكل "تهديدا للأمن القومي"، بعدما بدأت روسيا غزو أوكرانيا.

دخلت الحروب السيبرانية على خط المواجهة بين عدد من الدول، تستهدف فيها دولة أو مجموعة تعطيل بنى تحتية حيوية من مثل أنظمة التكنولوجيا والكهرباء والاتصالات، وقد يتجاوز تأثيرها إلى مستوى قد يتسبب في وقوع ضحايا، عبر الوصول إلى أجهزة التحكم في منصات الأسلحة وإطلاق الذخائر.

 

الحروب السيبرانية تدخل خط المواجهة 

ويرى خبراء أن الحرب السيبرانية هي هجمات إلكترونية قد تقف وراءها قيادات عسكرية تستهدف اختراق الأنظمة الإلكترونية، وكل ما يعتمد على التكنولوجيا لتضر بأجهزة الحاسوب التي تستخدم شبكة الإنترنت.

 

الحرب الخبيثة

يُطلق على الحرب السيبرانية بـ"الحرب الخبيثة"، باعتبار أنها قد تلجأ إلى أسلوب الحرب النفسية.
ويضيفون أن للحرب السيبرانية آثارًا كبيرة في الوقت الذي تكون فيه كلفتها أقل من الحرب العسكرية التقليدية، بحيث تعتمد على جمع المعلومات تمامًا مثل الحروب التقليدية التي تعتمد على الاستخبارات لتنفيذ الخطط والهجمات، بيد أن الفارق هنا يكمن في القدرة العالية على التخفي والكلفة الأقل.

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ويُطلق على الحرب السيبرانية بـ "الحرب الخبيثة"، باعتبار أنها قد تلجأ إلى أسلوب الحرب النفسية وتدمير العدو عبر بث المعلومات المغلوطة التي من شأنها تثبيط عزيمة ونفسية الدول بأركانها المختلفة السياسية أو العسكرية أو الشعبية.

كما تعد الحرب السيبرانية خبيثة باعتبار أنها تجري أيضًا في السر دون أن يلحظها أي أحد، قبل بدء الهجمات، بحيث يعلمون بها عندما تبدأ نتائجها بالظهور إلى العلن، دون قدرة سريعة على تحديد هوية منفذي الهجوم.

 

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