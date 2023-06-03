اليوم.. انطلاق ملتقى شغلني بتوفير 6 آلاف فرصة عمل، والمرتب أعلى من الحد الأدني

ملتقى شغلني، يقدم ملتقى شغلني في نسخته العاشرة العديد من الوظائف المختلفة للشباب بمختلف المؤهلات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك اليوم السبت في الجريك كامبس بالتحرير من 9 ص - 6 م.

وظائف ملتقى شغلني

ويقدم ملتقى شغلني 6000 فرصة عمل لجميع المؤهلات والتي جاءت كالآتي:

طريقة التقديم لوظائف ملتقى شغلني

ويمكن التقديم للوظائف من خلال الذهاب لمقر انعقاد الملتقى، اليوم السبت ٣ يونيو في الجريك كامبس بالتحرير من 9 ص - 6 م في محافظة القاهرة، وملء استمارة التقديم واختيار الوظيفة المناسبة وإجراء المقابلة مع الشركات التي تريد التعاقد معها.

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يذكر أن منصة "شغلني" تعد من أهم منصات التوظيف في مصر.

وظائف ملتقى شغلني، فيتو

كما تعد منصة "شغلني" من كبرى المنصات المتفاعلة لتقديم فرص عمل جديدة من خلال الشركات المدونة لديها، وتعلن عن وظائف جديدة للتعيين الفوري، ونجحت في كسب ثقة أكبر الشركات في مصر بتقديم خدمات مميزة لهم، وتعقد ملتقيات التشغيل بين الحين والآخر.

وتقدم المنصة خدماتها لراغبي العمل مجانًا دون دفع أي رسوم، وتساعد المنصة راغبي العمل في الحصول على الوظيفة اللي تناسبك بسرعة وسهولة في الوظائف المُقدمة عبر منصة شغلني في مختلف التخصصات.

وأكدت منصة "شغلني" أن كل ما على طالب العمل القيام به هو تحديد الوظيفة ومكان الإقامة، وهنا ستظهر أحدث الوظائف المناسبة من أكبر الشركات في مصر، والمسجلة بالمنصة.

الخدمات مجانية

وذكرت في بيان لها أنها ليست شركة توظيف، وأنها تقدم جميع خدماتها لراغبي العمل مجانًا دون دفع أي رسوم. حيث تقدم الوظيفة التي تناسب الراغب للعمل بسهولة في وظائف شغلني مهما كان تخصص الراغب بالعمل.

وتعتبر منصة "شغلني" هي منصة توظيف عبر الإنترنت تسعى لربط الباحثين عن وظائف بأصحاب الشركات، لكافة المؤهلات المتوسطة والعليا، والوظائف الحرفية (السائقين والفنيين والعمال)، بالإضافة إلى كشك شغلني الذي يتحرك في مناطق مختلفة، ويتم التقديم على الوظيفة في دقائق لمن لا يستطيع التسجيل بنفسه.

وكان رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، أعلن تنظيم منصة «شغلني» لملتقى جديد للتوظيف، في 3 يونيو، مؤكدًا أن الملتقى سيشارك فيه أكبر عدد من الشركات الموثوقة في مصر.

ملتقى شغلني الجديد في يونيو المقبل

وعن ملتقى شغلني، أكد المهندس نجيب ساويرس أن ملتقى «شغلني» الجديد سيوفر فرص عمل في عدة مجالات، وستكون بأعلى راتب، كما تشمل الوظيفة تأمينات اجتماعية وطبية.

وكتب المهندس نجيب ساويرس عن ملتقى شغلني الجديد، عبر حسابه بتويتر: «شغلني هتنظم ملتقى توظيف غدًا السبت ٣ يونيو في الجريك كامبس بالتحرير من 9 ص - 6 م واللي هيجتمع فيه مجموعة من أكبر الشركات الموثوقة في مصر».

وقال المهندس نجيب ساويرس عن المميزات التي سيجدها طالبي العمل من خلال وظائف ملتقى شغلني: «هيوفروا فيه فرص عمل في مجالات وتخصصات مختلفة بالمميزات الآتية:

•مرتبات أعلى من الحد الأدنى.

•تأمينات اجتماعية.

•تأمينات طبية وطبعًا حضور راغبي العمل مجانًا.