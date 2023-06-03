السبت 03 يونيو 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 5.5 درجة يهز منطقة ماكا في بيرو

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، إن زلزالًا قوته 5.5 درجة وقع على بعد 9 كيلومترات جنوب شرقي منطقة ماكا في بيرو، وأضافت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

 

والأربعاء الماضي، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالًا بقوة 6.2 درجات ضرب المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا.

وذكرت الهيئة أن الزلزال على عمق 33 كيلومترًا قرب جزر أوكلاند الأرخبيل الصغير والواقع على بعد 450 كيلومترًا من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.

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وقالت وكالة المراقبة «GeoNet» التابعة لنيوزيلندا، إن الزلزال وقع على عمق 33 كيلومترًا، ولم يصدر تحذيرًا فوريًّا من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي».

 

تسونامي عارم يغرق المنطقة

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في بورصة وإسطنبول، قد يعقبه تسونامي عارم يغرق المنطقة.

وحذر خبير الزلازل الياباني الذي أجرى تقييمات حول إمكانية وقوع زلازل بورصة وإسطنبول وتأثيرها، من حدوث تسونامي.

وحسب موقع "Usak Gündemi" التركي، قال موريواكي: "هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من إسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر".

وأضاف: "إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة".

وتابع: "ارتفاع أمواج تسونامي 50 سم سيجعل من المستحيل على أي شخص السباحة.. لذلك، بعد التحذير من تسونامي، من الضروري الذهاب إلى النقاط المرتفعة".

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وصرح خبير الزلازل الياباني بأن الفرع الجنوبي يمر مباشرة تحت مدينة بورصة، وأن هناك أيضًا خط صدع يمر عبر إزنيق، مضيفًا "لكن قبل ذلك، يمكننا توقع بعض النشاط على خط الصدع الممتد من إنيجول إلى بورصة".

 

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لزلزال هيئة المسح الجيولوجي الأميركية المحيط الهادئ جزيرة الجنوب النيوزيلندية حدوث تسونامي قياس ريختر

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