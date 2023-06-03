السبت 03 يونيو 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تزف بشرى سارة عن طقس اليوم: انخفاض الحرارة 7 درجات ووداعا للعاصفة الترابية

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

حالة الطقس، زفت هيئة الأرصاد الجوية، بشرى سارة للمواطنين بشأن درجات الحرارة بعد أن شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعات غير مسبوقة تجاوزت الـ 41 درجة في القاهرة الكبرى.

 

الأرصاد الجوية اليوم

وأعلنت تحسنًا كاملًا في الأحوال الجوية وانخفاضًا كبيرًا وملحوظًا في درجات الحرارة يصل إلى 7 درجات، مشيرة إلى أنه  من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة 34 درجة بعد أن كانت أمس 41 درجة.

 

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن العديد من المحافظات شهدت ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين حيث كانت درجات الحرارة المسجلة طبقا للمحطات الأرصاد الجوية حيث سجلت:
القاهرة 41 درجة 
الأقصر 43 درجة 
أسوان 44 درجة 
إسكندرية 35 درجة 
بورسعيد 37 درجة 
شرم الشيخ 42 درجة 

 

حالة الطقس في مصر

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و34 درجة ولا يوجد أي إثارة للرمال خلال هذا الأسبوع علي أن تعاود ارتفاعاتها اخر الأسبوع.

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وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية وعلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء.

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توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدل ليلًا.

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

 

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