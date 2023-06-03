كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

استعانت كوريا الجنوبية بـ الذكاء الاصطناعي لتقدير وزن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقًا لمصدر مسؤول.

زعيم كوريا الشمالية

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في تقرير لها، إن النائب في البرلمان الكوري الجنوبي يو سانج بوم، قد أبلغ الصحفيين بأن الزعيم كيم "بدا متعبًا وكانت هناك دوائر سوداء حول عينيه أثناء ظهوره العلني يوم 16 مايو".

الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

نقل نواب بالبرلمان عن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن التقديرات تشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يعاني من اضطرابات النوم ويبلغ وزنه حوالي 140 كيلوجرامًا.

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جمع أحدث المعلومات الطبية لعلاج زعيم كوريا الشمالية

وقدم مدير جهاز الاستخبارات الوطني كيم كيو هيون هذا التقرير، الأربعاء، في إحاطة للجنة الاستخبارات البرلمانية، وفقًا لأعضاء اللجنة البارزين من الحزب الحاكم والمعارض.



وصرح النائب يو سانج بوم من حزب سلطة الشعب الحاكم للصحفيين بعد الجلسة المغلقة: "استنادًا إلى حقيقة أن السلطات الكورية الشمالية تعمل على جمع أحدث المعلومات الطبية، بما في ذلك بعض الأدوية مثل "زولبيديم"، لعلاج الأرق لدى كبار المسؤولين في الخارج في أبريل، تقدر وكالة الاستخبارات الوطنية أن "كيم" يعاني من اضطرابات نوم كبيرة".

السجائر الأجنبية والوجبات الخفيفة

وأوضح سانج بوم أن وكالة الاستخبارات الوطنية ذكرت أيضًا أنها تراقب من كثب احتمال وقوع كيم في حلقة مفرغة من الاعتماد بدرجة أكبر على الكحول والنيكوتين، حيث رصد استيراد الشمال كميات كبيرة من السجائر الأجنبية والوجبات الخفيفة عالية الجودة، وفق ما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ونقل النائب عن مدير وكالة الاستخبارات قوله: "منذ نهاية العام الماضي، لوحظت خدوش وكدمات باستمرار على يدي وذراعي كيم، يشتبه في أنها مزيج من الحساسية والتهاب الجلد الناجم عن الإجهاد".

وكانت هناك تكهنات حول صحة كيم بعدما خسر الكثير من وزنه قبل بضع سنوات، إلا أن صوره الحديثة أظهرت اكتسابه للوزن مجددًا وخصوصًا تلك التي التقطت له مع ابنته الشهر الماضي.