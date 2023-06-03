ميرنا نور الدين تهز تويتر بعد إطلالتها في حفل زفافها، ومتابعون: عرفتوا بيروحوا الـ Gym ليه

فرح ميرنا نور الدين، تصدرت ميرنا نور الدين موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد احتفالها بزفافها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم" بحضور عدد كبير من الفنانين.

الممثلة ميرنا نور الدين

وأشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بإطلالة ميرنا نور الدين في الفرح، كما أشادوا بلقطة شقيقها الذي قدمها لعريسها.

وقالت متابعة: "ميرنا نور الدين عروسة قمر ما شاء الله ربنا يسعدها الله ع بساطتها".

ميرنا نور الدين عروسه قمر ماشاء الله ربنا يسعدها

الله ع بساطتها 😍😍 pic.twitter.com/7lk9H7PYiZ Advertisements June 2, 2023

وأضافت أخرى: "طالعة قمر قمر.. ما شاء الله أجمل عروس بها السنة الله يحفظها.. وزواجهم حلو حبيت اللحظة اللي أخوها قدمها لزوجها الأخ بها المواقف سند ربي يخليهم لبعض".



وتابعت: "الحب بعيونهم ربي يسعدهم ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب".

ميرنا نور الدين وزوجها

بينما ربطت متابعة زواج ميرنا نور الدين بصاحب “جيم” بقصة ارتباط أسماء أبو اليزيد بصاحب مركز جيم أيضًا.

وغردت قائلة: "عرفتوا الناس بتروح تعمل إيه في الـ Gym؟ مبروك أسماء أبو اليزيد.. مبروك ميرنا نور الدين".

واحتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بزفافها على شاب خارج الوسط الفني، وسط حضور كبير من أهل الفن.

بسمة بوسيل

وأشعلت الحفل بسمة بوسيل التي أعلنت مؤخرًا انفصالها على نجم الجيل تامر حسني، كما أحيا الحفل المطرب رامي صبري الراقصة أوكسانا.

ومن الفنانين الذين حرصوا على حضور حفل الفنانة ميرنا نور الدين: “علي ربيع، محمد جمعة، أوس أوس، ولقاء سويدان، فريال يوسف، أحمد زاهر وابنته ليلي، وصلاح عبد الله، أحمد السبكي، أحمد الشامي، المخرج مرقص عادل”.

كما حرص الفنان صلاح عبد الله على الرقص مع ميرنا نور الدين خلال حفل الزفاف وسط تفاعل كبير من الحضور.