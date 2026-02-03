رغم وفاة والده قبل الامتحانات بأسبوعين، طالب بالشهادة الإعدادية بالشرقية يحقق التفوق ويُلهم الجميع

18 حجم الخط

لم يكن مروان محمد شحاتة يعلم أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي هذا العام لن تختبر ذاكرته فقط، بل ستختبر قلبه الصغير وقدرته على الصمود.

طالب هادئ بمدرسة النصر الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بمركز فاقوس، محافظة الشرقية يعرفه معلموه بالأدب والالتزام وحسن الخلق، ويشهد له كل من اقترب منه بأنه نموذج لطالب تربّى قبل أن يتعلّم.

وفاة والد مروان قبل أيام من امتحانات الشهادة الاعدادية

قبل الامتحانات بأسبوعين فقط، تلقّى مروان الخبر الأصعب في حياته؛ وفاة والده أثناء عمله بالمملكة العربية السعودية لحظة قاسية انطفأ فيها السند، وانهار فيها عالم طفل كان شديد الارتباط بوالده ومحبة له حزنٌ ثقيل خيّم على أيامه، ودموع حاول أن يخفيها بين صفحات كتبه.

حوّل الوجع إلى دافع ليخوض الامتحانات

لكن مروان اختار طريقًا مختلفًا لم يسمح للفقد أن يهزمه، ولم يترك الحزن يسرق حلمه. شدّ على نفسه، وواجه الألم بالصبر، وحوّل الوجع إلى دافع، ليخوض الامتحانات وهو يحمل في قلبه وجع الفراق وإصرار النجاح معًا.

النتيجة كانت مدهشة؛ 137 درجة من 140، مجموع كبير لا يحكي فقط عن تفوق دراسي، بل يروي قصة إرادة نادرة لطفل قرر أن يكون قويًا في أصعب لحظات حياته.

إنجاز مروان شحاتة جعل معلميه يفخرون به، وزملاءه ينظرون إليه بإعجاب، وأهالي فاقوس يتداولون قصته كحكاية تُلهم قبل أن تُحكى.

مطالبات بتكريم مروان بما قدمه من نموذج إنساني ومشرف

ومع انتشار قصة مروان، ارتفعت أصوات الأهالي مطالبة بتكريمه تكريمًا يليق بما قدمه من نموذج إنساني ومشرف، مؤكدين أن ما فعله يستحق أن يُحتفى به، ليس فقط لأنه متفوق، بل لأنه انتصر على الألم بالأخلاق والعزيمة.

بعد اعتماد النتيجة، 43 ألف طالب راسب بالشهادة الإعدادية في الشرقية

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، في وقت سابق نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 70.35% على مستوى المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول

ووفقًا لبيان المحافظة، بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 146,008 طالبًا وطالبة، حضر منهم 145,318 طالبًا وطالبة، ونجح 102,232 منهم، بينما وصل إجمالي عدد الراسبين إلى 43,086 طالبًا وطالبة.

