محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بسوق طلخا الحضاري (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء السوق الحضاري بمدينة طلخا، لمتابعة الحالة العامة بالسوق ومدى الالتزام من قبل البائعين بالضوابط المنظمة لعمل السوق، في إطار جولاته الميدانية اليومية.

توفير مواقع مناسبة للباعة الجائلين داخل نطاق منظم وآمن

وأكد المحافظ أن إنشاء السوق الحضاري بطلخا يهدف إلى توفير مواقع مناسبة للباعة الجائلين داخل نطاق منظم وآمن، بما يسهم في القضاء على الظواهر العشوائية بالشوارع الرئيسية وتسهيل حركة المرور، فضلًا عن توفير بيئة صحية تضمن سلامة تداول السلع الغذائية ومتابعة أسعارها بشكل دوري.

منع تواجد باعة جائلين بشوارع المدينة

وشدد محافظ الدقهلية على منع تواجد الباعة الجائلين بشوارع المدينة، مؤكدًا أن السوق الحضاري أقيم لتوفير مكان مميز لخدمة البائعين وتوفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين في موقع واحد يلبي احتياجات الأسرة الغذائية ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

شن حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة طلخا باستمرار شن حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة حال وجودها خاصة على طريق بلقاس ومنع عودة الباعة الجائلين للشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

السوق يشمل 84 محلًا تجاريًّا تم تخصيصها

تجدر الإشارة إلى أن السوق يشمل 84 محلًا تجاريًا تم تخصيصها لتوفير أماكن آمنة ومنظمة للباعة الجائلين لعرض منتجاتهم بشكل لائق، بما يسهم في القضاء على المظاهر العشوائية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومقام على مساحة نحو 2880 مترًا مربعًا، ويضم أنشطة متعددة تشمل الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والمنتجات المتنوعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين، ودعم جهود الدولة في تحسين الصورة البصرية والحفاظ على المظهر الحضاري لمدن محافظة الدقهلية.

