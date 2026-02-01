الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سقوط مميت داخل مصنع بالسادات، مصرع عامل وإصابة اثنين في حادث مفاجئ

مصرع عامل وإصابة
مصرع عامل وإصابة اثنين في حادث
18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران، إثر سقوطهم من أعلى سقف أحد المصانع بمنطقة الجزار التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم لمستشفى السادات العام.



وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين نتيجة سقوطهم من علو داخل أحد المصانع بالمنطقة.


سقوط من أعلى سقف المصنع


وبالانتقال والفحص، تبين سقوط الضحايا من أعلى سقف المصنع بمدينة السادات، ما أسفر عن مصرع أحدهم في الحال، وإصابة الآخرين بإصابات متفرقة.


نقل المصابين للمستشفى


وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، بينما تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات وأسباب الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السادات محافظة المنوفية مدينة السادات مستشفى السادات العام مدير امن المنوفية

مواد متعلقة

بدء رصد وتجميع درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

مصرع شاب وإصابة آخر اختناقا بعادم سيارة داخل ورشة ميكانيكا بالمنوفية

انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية وبدء رصد الدرجات غدا

لجنة مشكلة بقرار من محافظ المنوفية تعاين موقع إنشاء كوبري يربط شرق وغرب شبين الكوم

السيطرة على حريق نشب في محل بويات بالمنوفية

إحالة المتهم بقتل 3 أطفال داخل عقار مهجور بالمنوفية إلى المحاكمة الجنائية

تنفيذ 336 مشروعا اقتصاديا بتمويل من صندوق التنمية المحلية بالمنوفية

محافظ المنوفية يحيل واقعتي تزوير وتلاعب في محررات رسمية بشبين الكوم وتلا للنيابة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية