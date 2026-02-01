سقوط مميت داخل مصنع بالسادات، مصرع عامل وإصابة اثنين في حادث مفاجئ

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران، إثر سقوطهم من أعلى سقف أحد المصانع بمنطقة الجزار التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم لمستشفى السادات العام.





وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين نتيجة سقوطهم من علو داخل أحد المصانع بالمنطقة.



سقوط من أعلى سقف المصنع



وبالانتقال والفحص، تبين سقوط الضحايا من أعلى سقف المصنع بمدينة السادات، ما أسفر عن مصرع أحدهم في الحال، وإصابة الآخرين بإصابات متفرقة.



نقل المصابين للمستشفى



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، بينما تم نقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات وأسباب الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.