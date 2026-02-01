موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الأول 2026

18 حجم الخط

قال هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه تم الانتهاء بالكامل من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، وجاري حاليا استكمال عمليات رصد الدرجات والمراجعة النهائية، تمهيدا لاعتماد النتيجة رسميا من اللواء محافظ المنوفية.



وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال الرصد والمراجعة تتم بدقة شديدة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان، مؤكدًا أن مصلحة الطالب تأتي في المقام الأول لدى جميع المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح.

وأشار إلى أنه عقب اعتماد النتيجة من محافظ المنوفية، سيتم إتاحتها للطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس، من خلال المواقع الرسمية وصفحة مديرية التربية والتعليم.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون متاحة رسميا بعد اعتمادها يوم الثلاثاء المقبل.

بدء رصد وتجميع درجات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وكان كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بدأ أمس السبت، أعمال رصد وتجميع الدرجات، على أن تستمر هذه الأعمال لمدة ثلاثة أيام متتالية، تمهيدا للانتهاء من النتيجة بشكل نهائي.

ومن المقرر عقب ذلك عرض النتيجة لاعتمادها رسميا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ثم إعلانها للطلاب وأولياء الأمور.

انتهاء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وكان مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أكد على انتهاء أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، الجمعة الماضى، وذلك في إطار الاستعداد لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من محافظ المنوفية خلال أيام

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال الرصد والتجميع، سيتم عرض النتيجة لاعتمادها رسميا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تمهيدا لإعلانها للطلاب وأولياء الأمور فور اعتمادها.

وأضاف المصدر أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية كانت قد انطلقت يوم الجمعة الماضي، واستمرت حتى يوم الأربعاء، قبل أن يتم تخصيص يومي الخميس والجمعة لمراجعة التصحيح ورصد الملاحظات النهائية.

