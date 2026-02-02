محافظ المنوفية يفتتح مشروع صرف صحي ميت البيضا باستثمارات 45 مليون جنيه

18 حجم الخط

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، مشروع صرف صحي ميت البيضا باستثمارات تبلغ 45 مليون جنيه، لخدمة نحو 16 ألف نسمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الباجور.



رافق المحافظ كل من، فتحي شلبي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، والمهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



بدء التشغيل التجريبي للمشروع وتوجيه بتنفيذ الوصلات المنزلية خلال أسبوعين



ووسط فرحة الأهالي، أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، وأطلق شارة بدء التشغيل التجريبي، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مكونات المحطة، والتي تشمل محطة رفع، وشبكات انحدار، وخط طرد.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمحطة الرفع بنسبة 100%، والانتهاء من تنفيذ خط الطرد بطول 3.1 كم بنسبة 100%، وشبكات الانحدار بطول 9 كم بنسبة 99%.



ووجه محافظ المنوفية بسرعة البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية خلال أسبوعين لخدمة الأهالي، مؤكدًا أن المشروع يخدم قرية ميت البيضا والعزب التابعة، ويحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات.



افتتاح مشروع صرف صحي كفر سنجلف القديم باستثمارات 42 مليون جنيه



واختتم محافظ المنوفية جولته بافتتاح مشروع صرف صحي كفر سنجلف القديم باستثمارات 42 مليون جنيه، لخدمة نحو 14 ألف نسمة، حيث أطلق شارة بدء التشغيل التجريبي للمشروع، واستمع إلى شرح عن مكوناته التي تضم محطة رفع، وشبكات انحدار، وخط طرد.



نسب التنفيذ وتوصيل الوصلات المنزلية



واستعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الموقف التنفيذي للمشروع، موضحًا أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمحطة الرفع بنسبة 100%، وتنفيذ خط الطرد بطول 2.8 كم بنسبة 100%، وشبكات الانحدار بطول 4.5 كم بنسبة 95%، بالإضافة إلى الانتهاء من توصيل 180 وصـلة منزلية حتى الآن.





وأكد محافظ المنوفية أهمية المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة بالمستوى المطلوب، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.



وأشار إلى أن محافظة المنوفية تشهد طفرة تنموية كبيرة، خاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارهما من أكثر القطاعات الحيوية ارتباطًا بحياة المواطن اليومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي.

