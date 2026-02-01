محافظ المنوفية يناقش استعدادات إقامة معارض «أهلًا رمضان»

18 حجم الخط

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة خطة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، بما يضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال الشهر الكريم.



جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين، واللواء الدكتور هشام شوقي مستشار رئيس الغرفة التجارية بالمنوفية، والعقيد أحمد أبو السعود رئيس قسم مباحث التموين، وفادي زايد مدير عام شؤون مكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإدارات المعنية بالديوان العام.



التوسع في معارض «أهلًا رمضان» بمختلف المراكز والمدن

واستهل محافظ المنوفية الاجتماع باستعراض آليات التوسع في إقامة معارض «أهلًا رمضان» على مستوى المحافظة، موجها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة توفير أماكن مميزة ومناسبة لإقامة المعارض، بما يضمن حسن التنظيم وسرعة التنفيذ، مع مراعاة الكثافات السكانية واحتياجات المواطنين بكل منطقة.



دعم المعارض وزيادة المنافذ الثابتة والمتحركة

وأكد المحافظ أهمية دعم المعارض القائمة بالفعل وزيادة المعروض من السلع الغذائية، بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والغرفة التجارية ومباحث التموين، مع التوسع في إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة لضمان وصول السلع إلى أكبر شريحة من المواطنين، مع الالتزام بجودة المنتجات وتنوعها وطرحها بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.



متابعة يومية للأسعار وجودة السلع واتخاذ الإجراءات القانونية



وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة من خلال اللجان المشكلة، للتأكد من توافر السلع بكافة المنافذ والمعارض، والالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المقررة وجودة السلع المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.



حملات تفتيش فجرية على المخابز ومنع الاحتكار

كما وجه المحافظ بشن حملات تفتيشية فجرا على المخابز البلدية بنطاق المحافظة، للتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات، مؤكدا ضرورة المتابعة اليومية لحركة الأسواق وتكثيف الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار خلال شهر رمضان، تحقيقا للصالح العام.

