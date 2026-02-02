الإثنين 02 فبراير 2026
مصرع سيدة وإصابة نجليها في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

مصرع سيدة وإصابة نجليها في حادث على الطريق الإقليمي
لقيت سيدة مصرعها، وأُصيب نجليها بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث مروري على الطريق الإقليمي  في نطاق محافظة المنوفية.

الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين لمستشفى الباجور التخصصي

وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل السيدة ونجليها إلى مستشفى الباجور التخصصي، وتم إيداع جثمان الأم بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، بينما جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إخطار أمني بوقوع الحادث

وكان اللواء مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة وإصابة نجليها بإصابات متفرقة، نتيجة اختلال عجلة القيادة قبل نزلة الباجور على الطريق الإقليمي، وتم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى.


وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان أسباب وملابسات الحادث. 

الجريدة الرسمية