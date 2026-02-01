18 حجم الخط

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور داخل محافظة المنيا موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالتزامن مع استمرار أعمال الكنترول الخاصة بالفصل الدراسي الأول داخل الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في المنيا

وأكدت مؤشرات سير العمل داخل كنترولات الشهادة الإعدادية في المنيا أن عمليات التصحيح انتهت بالكامل بجميع المواد الدراسية بينما تتواصل حاليًا مراحل الرصد والمراجعة النهائية تمهيدًا لاعتماد النتيجة بشكل رسمي الثلاثاء القادم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

وتجري أعمال المراجعة داخل الكنترول وفق قواعد دقيقة تهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب المنيا مع التأكيد على مراجعة كل جزئية من أوراق الإجابة بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل دون زيادة أو نقصان.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

من المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في المنيا فور الانتهاء من المراجعات النهائية واعتمادها رسميًا على أن يتم إتاحتها داخل المدارس أولًا ثم نشرها إلكترونيًا في نفس اليوم أو اليوم التالي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

ويتم احتساب مجموع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وفق التوزيع التالي

اللغة العربية 40 درجة

اللغة الإنجليزية 30 درجة

الدراسات الاجتماعية 20 درجة

الرياضيات 30 درجة

العلوم 20 درجة.

ويبلغ إجمالي مجموع الفصل الدراسي الأول 140 درجة يتم على أساسها تحديد مستوى الطالب وترتيبه بين زملائه داخل مدارس المنيا.

حالة ترقب داخل المنيا

وتشهد محافظة المنيا حالة من الترقب والاهتمام الواسع بملف نتيجة الشهادة الإعدادية باعتبارها محطة تعليمية فاصلة تحدد مسار الطلاب في المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي الجديد.

