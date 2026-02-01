المنيا تنهي برنامج التوعية السلوكية لـ5 آلاف طالب لتعزيز القيم الإيجابية

18 حجم الخط

أكدت محافظة المنيا أن بناء الإنسان وتنمية وعي النشء يمثلان أولوية قصوى، مشددة على أهمية تنفيذ لقاءات وبرامج توعوية دورية تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية وتقويم السلوكيات الخاطئة، إلى جانب إشراك القيادات التعليمية في التعامل مع المشكلات الميدانية بما يسهم في توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب.

انتهاء برنامج التوعية ية السلوكية للطلاب

أعلنت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام محافظة المنيا عن الانتهاء من تنفيذ برنامج متكامل للتوعية السلوكية خلال الفصل الدراسي الأول، والذي استهدف نحو 5 آلاف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، وشمل 40 مدرسة ومعهدًا دينيًا في مراكز وقرى المنيا .

تضمن البرنامج حلقات نقاشية موسعة وورش عمل ناقشت قضايا تمس واقع الطلاب وتؤثر على مستقبلهم، مع التركيز على السلوكيات الإيجابية والقيم المجتمعية.



تغطية المعلمين والأخصائيين



امتد البرنامج ليشمل المنظومة التعليمية بالكامل، حيث تم تنفيذ 8 لقاءات وورش عمل استهدفت نحو 500 معلم وأخصائي اجتماعي ونفسي وإعلام تربوي وتكنولوجيا تعليم، بالإضافة إلى موجهي التربية الدينية.

ركزت الورش على وضع آليات عملية للتعامل مع المشكلات السلوكية وتعزيز الانضباط والسلوكيات الإيجابية، باعتبار المعلمين الركيزة الأساسية في غرس القيم الإيجابية وتوجيه الطلاب لمواجهة التحديات الاجتماعية داخل المدارس.

القضايا الحيوية التي تناولها البرنامج



تضمن البرنامج مناقشة عدد من القضايا المهمة، بينها مواجهة التنمر المدرسي والتدخين وتعاطي المخدرات، والتوعية بمخاطر زواج القاصرات وغرس ثقافة تنظيم الأسرة لدى الأجيال الجديدة، إلى جانب تعزيز الانضباط الذاتي وتشجيع الطلاب على دور «المثقف القرين» لتوجيه زملائهم، ومكافحة الابتزاز الإلكتروني، والتوعية بالاستخدام الآمن والأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي.

