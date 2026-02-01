الأحد 01 فبراير 2026
المنيا تعلن مواعيد عمل الوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا جدول عمل الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة لتوفير الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين بشكل مستمر.

وأوضحت مديرية الصحة بالمنيا أن جميع الوحدات والمراكز الصحية ستفتح أبوابها من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا خلال الفترة الصباحية، على أن تستمر بعض المراكز في العمل المسائي من الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً لتقديم الخدمات الطارئة.

كما تم تحديد وحدات صحية تعمل على مدار 24 ساعة في جميع مراكز المحافظة، تشمل مراكز المنيا، العدوة، مغاغة، بني مزار، مطاي، سمالوط، أبو قرقاص، ديروط، وملوي، لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق.

تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات الأساسية

وأكدت المديرية أن بعض الوحدات في بني مزار ومطاي ستظل مفتوحة حتى المساء لخدمة أعداد أكبر من المواطنين، فيما تعمل مكاتب الصحة المسئولة عن تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات الأساسية من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع استمرار عمل بعض المكاتب على مدار 24 ساعة للحالات الطارئة وإجراءات عاجلة.

الجولات الرقابية لمتابعة انتظام العمل

وشددت المديرية على استمرار الجولات الرقابية لمتابعة انتظام العمل والالتزام بالمواعيد المحددة، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع أهالي محافظة المنيا.

