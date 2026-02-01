الأحد 01 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

5 خطوات مهمة للحصول على موافقة بدال تموين في المنيا

خطوات الحصول على
خطوات الحصول على موافقة بدال تموين في المنيا
18 حجم الخط

تسعى الحكومة المصرية إلى توسيع قاعدة بدالي التموين المعتمدة في محافظة المنيا، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع المدعمة وتسهيل صرفها.

 وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية  في المنيا عن خطوات واضحة للحصول على الموافقة الرسمية لإنشاء وتشغيل بدال تموين في مختلف مراكز المحافظة.

خطوات الحصول على موافقة بدال تموين في المنيا والإجراءات الرسمية

أولًا يجب على المتقدم أن يتعرف على ماهية بدال التموين ودوره في منظومة الدعم، حيث يُعد البدال منفذًا معتمدًا لصرف السلع التموينية لحاملي بطاقات الدعم، ويُشترط أن يمتلك المتقدم محل تجاري مرخص بنشاط بقالة أو تمويني داخل نطاق محافظة المنيا بحسب تعليمات المديريات المختصة.

توافر سجل تجاري ساري


ثانيًا يُشترط أن تكون المساحة الفعلية للمحل المعروض للاعتماد لا تقل عن 30 مترًا مربعًا ويتضمن تجهيزات مخزن مناسبة وثلاجة عرض للسلع، كما يشترط توافر سجل تجاري ساري المفعول للمحل مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والبيئية الصادرة عن الجهات المعنية.

المستندات الرسمية المطلوبة قبل التقديم لمديرية التموين


ثالثًا على المتقدم تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة قبل التقديم لمديرية التموين، وتشمل صورة من رخصة المحل الصادرة من الحي المختص وتصريح بنشاط بقالة أو تموين، وصورة من قيد السجل التجاري، وصورة البطاقة الضريبية السارية، مع إرفاق شهادة صحية حديثة وصحيفة الحالة الجنائية تثبت حسن السيرة والسمعة وعدم وجود أحكام مخلة بالشرف.


رابعًا يتعين على المتقدم إعداد كشف بعدد البطاقات التموينية التي يرغب في صرف السلع لها من خلال المحل، وكذلك تقديم تعهد مكتوب بتوفير ماكينة صرف التموين وربطها بالنظام المركزي وصيانتها على نفقته الخاصة، وذلك تمهيدًا لربط المنفذ بمنظومة الدعم الإلكتروني لصرف السلع.

ترتيب زيارة تفتيش للمحل


خامسًا يتم التقديم الفعلي عبر التوجه إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا لتسليم الملف بجميع المستندات المطلوبة، حيث تقوم اللجنة الفنية المختصة بمراجعة الطلب والتأكد من استيفائه لشروط الموافقة، وقد يتم ترتيب زيارة تفتيش للمحل قبل اتخاذ القرار النهائي بالموافقة أو الرفض.


وفي حالة الموافقة، يتم إخطار المتقدم بموعد تجهيز ماكينة الصرف وربطها بالنظام، وتسليمه الاعتماد الرسمي لبدال التموين المعتمد لبدء صرف السلع التموينية للمواطنين

وقد أكدت مديرية التموين ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات التنظيمية والخدمية للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة.

الاستثمار في نشاط التموين


وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين منظومة توزيع الدعم وتقليل الفجوة بين المواطنين والسلع المدعمة بما يعزز العدالة في الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية، إذ تشجع المديرية الراغبين في الاستثمار في نشاط التموين على التقدم بالطلبات واستيفاء الشروط للاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا النشاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنيا التموين والتجارة الداخلية في المنيا الحكومة المصرية بدالي التموين في المنيا مديرية التموين والتجارة الداخلية خطوات الحصول على موافقة بدال تموين بدال تموين في المنيا

مواد متعلقة

اعرف نتيجتك من هنا، نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا 2026

خطوات استرداد مصاريف العلاج لأهالي المنيا

طقس المنيا اليوم، شبورة خفيفة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

قافلة طبية مجانية للمواطنين بقرية بني خالد في ملوي بالمنيا

استعلام فوري.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا

استبعاد الأسئلة الصعبة في تصحيح الشهادة الإعدادية 2026 بالمنيا لصالح الطلاب

تحصين 63 ألف رأس ماشية في المنيا ضد الحمى القلاعية

تحرير 371 مخالفة تموينية متنوعة بالمنيا

الأكثر قراءة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يتقدم على نهضة بركان 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في بني سويف

الحكومة تكشف تفاصيل تشريع لحماية الأطفال من الانترنت، وفوزي يستشهد بـ "كريستيانو"

تفاصيل المباحثات المصرية الأردنية بالقاهرة

تعرف على أسعار حديد التسليح خلال شهر فبراير

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

مانشستر يونايتد يفوز على فولهام 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

هدوء حذر في أسعار الذهب، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

انخفاض الردة وارتفاع الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأحد 1-2-2026

سعر طن الأرز بالأسواق اليوم الأحد

السكر يسجل 24 جنيها للكيلو في تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مسلسلات الـ 30 حلقة في دراما رمضان 2026 (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل بشأن تأجير الذهب للزينة في الأفراح

حديث شهير عن ليلة النصف من شعبان لم يرد في السنة النبوية

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بوجود أعداء حوله

المزيد
الجريدة الرسمية