5 خطوات مهمة للحصول على موافقة بدال تموين في المنيا

تسعى الحكومة المصرية إلى توسيع قاعدة بدالي التموين المعتمدة في محافظة المنيا، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع المدعمة وتسهيل صرفها.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنيا عن خطوات واضحة للحصول على الموافقة الرسمية لإنشاء وتشغيل بدال تموين في مختلف مراكز المحافظة.

خطوات الحصول على موافقة بدال تموين في المنيا والإجراءات الرسمية

أولًا يجب على المتقدم أن يتعرف على ماهية بدال التموين ودوره في منظومة الدعم، حيث يُعد البدال منفذًا معتمدًا لصرف السلع التموينية لحاملي بطاقات الدعم، ويُشترط أن يمتلك المتقدم محل تجاري مرخص بنشاط بقالة أو تمويني داخل نطاق محافظة المنيا بحسب تعليمات المديريات المختصة.

توافر سجل تجاري ساري



ثانيًا يُشترط أن تكون المساحة الفعلية للمحل المعروض للاعتماد لا تقل عن 30 مترًا مربعًا ويتضمن تجهيزات مخزن مناسبة وثلاجة عرض للسلع، كما يشترط توافر سجل تجاري ساري المفعول للمحل مع الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والبيئية الصادرة عن الجهات المعنية.

المستندات الرسمية المطلوبة قبل التقديم لمديرية التموين



ثالثًا على المتقدم تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة قبل التقديم لمديرية التموين، وتشمل صورة من رخصة المحل الصادرة من الحي المختص وتصريح بنشاط بقالة أو تموين، وصورة من قيد السجل التجاري، وصورة البطاقة الضريبية السارية، مع إرفاق شهادة صحية حديثة وصحيفة الحالة الجنائية تثبت حسن السيرة والسمعة وعدم وجود أحكام مخلة بالشرف.



رابعًا يتعين على المتقدم إعداد كشف بعدد البطاقات التموينية التي يرغب في صرف السلع لها من خلال المحل، وكذلك تقديم تعهد مكتوب بتوفير ماكينة صرف التموين وربطها بالنظام المركزي وصيانتها على نفقته الخاصة، وذلك تمهيدًا لربط المنفذ بمنظومة الدعم الإلكتروني لصرف السلع.

ترتيب زيارة تفتيش للمحل



خامسًا يتم التقديم الفعلي عبر التوجه إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا لتسليم الملف بجميع المستندات المطلوبة، حيث تقوم اللجنة الفنية المختصة بمراجعة الطلب والتأكد من استيفائه لشروط الموافقة، وقد يتم ترتيب زيارة تفتيش للمحل قبل اتخاذ القرار النهائي بالموافقة أو الرفض.



وفي حالة الموافقة، يتم إخطار المتقدم بموعد تجهيز ماكينة الصرف وربطها بالنظام، وتسليمه الاعتماد الرسمي لبدال التموين المعتمد لبدء صرف السلع التموينية للمواطنين

وقد أكدت مديرية التموين ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات التنظيمية والخدمية للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة.

الاستثمار في نشاط التموين



وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين منظومة توزيع الدعم وتقليل الفجوة بين المواطنين والسلع المدعمة بما يعزز العدالة في الحصول على الخدمات الحكومية الأساسية، إذ تشجع المديرية الراغبين في الاستثمار في نشاط التموين على التقدم بالطلبات واستيفاء الشروط للاستفادة من المزايا التي يوفرها هذا النشاط.

