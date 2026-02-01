الأحد 01 فبراير 2026
اعرف نتيجتك من هنا، نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا 2026

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنيا
أعلنت مصادر تعليمية قرب الانتهاء من جميع مراحل تصحيح وتجميع الدرجات للصف الثالث الإعدادي في المنيا تمهيدًا لإتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 رسميًّا للطلاب وأولياء الأمور عبر المدارس والبوابة الإلكترونية الرسمية أو من خلال الضغط على موقع نتيجتك.

المراحل النهائية داخل الكنترولات

وتتم الآن مراجعة كافة أوراق الإجابة بدقة للتأكد من صحة رصد الدرجات في جميع المواد الدراسية بما يضمن العدالة بين الطلاب وإظهار درجات كل مادة بشكل صحيح قبل اعتماد النتيجة. 

موعد إعلان النتيجة وطريقة الاستعلام

من المتوقع إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة فور اعتمادها رسميًّا وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن درجاتهم برقم الجلوس عبر رابط سريع أو من خلال المدارس فور تعليق الكشوف الرسمية.

توزيع درجات الترم الأول

يبلغ المجموع الكلي للصف الثالث الإعدادي الترم الأول 140 درجة موزعة على المواد الأساسية وهي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية لضمان تقييم شامل لمستوى كل طالب.

إتاحة النتيجة داخل المدارس

يتم عرض النتيجة أيضًا داخل المدارس في كشوف رسمية تحمل أسماء الطلاب وأرقام جلوسهم مما يتيح لهم معرفة درجاتهم فور اعتماد النتيجة رسميًّا دون الحاجة للانتظار.

