النيابة الإدارية توقع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بالأكاديمية العسكرية غدا

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
تجري النيابة الإدارية الكشف الطبي للمرشحين للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة غدا الثلاثاء.

وسيلة انتقال للمرشحين للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية

وأعلنت النيابة الإدارية، عن توفير وسيلة انتقال للمرشحين للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، والمقرر تواجدهم بالأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة.

ونوهت النيابة الإدارية عن من يرغب من الأعضاء المرشحين ضرورة التواجد أمام بوابة رقم (٣) بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة في موعد أقصاه الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء  الموافق ٣  فبراير ٢٠٢٦.

