أعراض ضيق الصمام الأورطى وطرق العلاج

أعراض ضيق الصمام الأورطى، ضيق الصمام الأورطى من أمراض القلب التى يعانى منها العديد الأشخاص ولها مضاعفات خطيرة.

وأعراض ضيق الصمام الأورطى، عديدة وقد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى لذا يجب التنبه إلى عرض طاريء وسرعة الكشف الطبى لمعرفة السبب وعلاجه.

ويقول الدكتور شريف حسين استشارى أمراض القلب والأوعية الدموية، إن ضيق الصمام الأورطي، هو حالة تقل فيها فتحة الصمام بين البطين الأيسر والشريان الأورطي، مما يعيق تدفق الدم من القلب إلى باقي الجسم، والأعراض قد لا تظهر في البداية، لكن مع تقدم الحالة تبدأ في الظهور بوضوح.

أعراض ضيق الصمام الأورطى

وأضاف حسين، أن من أبرز أعراض ضيق الصمام الأورطي:-

ضيق التنفس، خاصة مع المجهود أو عند الاستلقاء، وقد يتطور إلى ضيق تنفس أثناء الراحة في الحالات المتقدمة.

ألم أو ضغط في الصدر (ذبحة صدرية)

يظهر غالبا مع النشاط البدني أو الانفعال بسبب نقص وصول الدم إلى عضلة القلب.

الدوخة أو الإغماء، خصوصا أثناء المجهود أو الوقوف المفاجئ، نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى المخ.

الإرهاق والتعب السريع، حتى مع مجهود بسيط، بسبب ضعف قدرة القلب على ضخ كمية كافية من الدم.

خفقان القلب، وإحساس بسرعة أو عدم انتظام ضربات القلب.

تورم القدمين والكاحلين في المراحل المتقدمة، نتيجة احتباس السوائل وضعف كفاءة القلب.

ضعف القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، مثل المشي لمسافات قصيرة أو صعود السلالم.

أعراض عند الأطفال (إن وجدت الحالة منذ الولادة)، صعوبة في الرضاعة، وضعف النمو، وتسارع التنفس، وشحوب الجلد.

عند حدوث إغماء متكرر، وألم صدر شديد أو مستمر، أو ضيق تنفس مفاجئ أو متزايد، أو تسارع شديد أو غير منتظم في ضربات القلب، يجب الكشف الفورى لدى طبيب مختص.

علاج ضيق الصمام الأورطى

وتابع، أن قديما كان العلاج عملية قلب مفتوح، ولكن حاليا أصبح الأمر بسيط، فقط زرع الصمام الاورطي بالقسطرة TAVI، عن طريق الفخذ، بدون فتح صدر، وهناك وفي حالات عديدة تتم بدون تخدير كلي، وبعدها يعمل القلب بشكل طبيعي واختفى الأعراض المزعجة التى ذكرناها فى البداية.

