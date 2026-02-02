الإثنين 02 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأجهزة الأمنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثات مواطنين وتنجح في استخراج سيارات عالقة بالرمال

استخراج سيارات عالقة
استخراج سيارات عالقة بالرمال
18 حجم الخط

استجابت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثتين وردتا من أحد المواطنين وإحدى السيدات، لطلب المساعدة فى استخراج سيارتين عالقتين بالرمال بعد دخولهما طرقًا غير ممهدة لسير السيارات؛ فى إطار حرص  وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتقديم الدعم الفورى فى الحالات الطارئة. 


البلاغ الأول ورد من سيدة أفادت بتعرض سيارتها للغرز فى الرمال أثناء سيرها بالظهير الصحراوي  للطريق الأوسطى، بينما تمثلت الاستغاثة الثانية فى بلاغ من أحد المواطنين تعطلـت سيارته بمنطقة مدينة نصر ثان، نتيجة الدخول إلى طريق غير ممهد. 

وبالانتقال الفورى لمحل البلاغين، قامت القوات بفحص الوضع والتعامل مع الموقف، حيث نجحت فى استخراج السيارتين وتأمين قائديهما، دون وقوع أى إصابات أو حدوث أية تلفيات.

وأعرب المواطن والسيدة عن شكرهما وتقديرهما للأجهزة الأمنية على سرعة التحرك والاستجابة الفورية، وما لمساه من تعامل إنساني ومهني مع البلاغين.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها فى الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وتأمين الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية الاستجابة الفورية الحالات الطارئة الظهير الصحراوي بلاغات المواطنين سرعة الاستجابة وزارة الداخلية منطقة مدينة نصر

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم، كثافات متحركة في القاهرة والجيزة والقليوبية

كل ما تحتاج معرفته عن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية 2026

خدمات وزارة الداخلية 2026، دليل شامل لخدمات الأحوال المدنية واستخراج المستندات

الأمن يكشف ملابسات التعدي على شاب بسلاح أبيض بقنا

حصاد أخبار الحوادث اليوم الأحد.. مشاجرات دامية وضبط شبكات إجرامية وأحكام قضائية.. خلاف على أولوية المرور يشعل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية.. وسقوط مالك شركة سفر وهمية بالجيزة

ضبط 6 سيدات بتهمة التحريض على ممارسة أعمال منافية بالتجمع الأول

مقطع فيديو يوثق الواقعة، سقوط حرامى الحلة في قبضة الأمن بالمنوفية

اللواء محمود توفيق يستقبل وزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رسميا، رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي

وول ستريت: ترامب طلب خيارات لضرب إيران من دون الدخول في حرب طويلة

الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه المناطق

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

صندوق النقد الدولي يكشف مفاجأة عن معدلات التضخم عالميا في 2026 و2027

خدمات

المزيد

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

رغم هبوط الذهب اليوم، توقعات باستمرار الصعود خلال العام الجاري

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من الدراما إلى القرار الرسمي.. «لعبة وقلبت بجد» يناقش مخاطر روبلوكس في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها التمحيص واختبار الطاعة، 5 حكم ربانية من وراء تحويل القبلة

هل يجوز وضع مال الزكاة في شهادة استثمار للإنفاق الشهري على أسرة فقيرة؟ أمين الفتوى يجيب

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان ومتى تنتهي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية