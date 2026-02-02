الأجهزة الأمنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثات مواطنين وتنجح في استخراج سيارات عالقة بالرمال

18 حجم الخط

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثتين وردتا من أحد المواطنين وإحدى السيدات، لطلب المساعدة فى استخراج سيارتين عالقتين بالرمال بعد دخولهما طرقًا غير ممهدة لسير السيارات؛ فى إطار حرص وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتقديم الدعم الفورى فى الحالات الطارئة.



البلاغ الأول ورد من سيدة أفادت بتعرض سيارتها للغرز فى الرمال أثناء سيرها بالظهير الصحراوي للطريق الأوسطى، بينما تمثلت الاستغاثة الثانية فى بلاغ من أحد المواطنين تعطلـت سيارته بمنطقة مدينة نصر ثان، نتيجة الدخول إلى طريق غير ممهد.

وبالانتقال الفورى لمحل البلاغين، قامت القوات بفحص الوضع والتعامل مع الموقف، حيث نجحت فى استخراج السيارتين وتأمين قائديهما، دون وقوع أى إصابات أو حدوث أية تلفيات.

وأعرب المواطن والسيدة عن شكرهما وتقديرهما للأجهزة الأمنية على سرعة التحرك والاستجابة الفورية، وما لمساه من تعامل إنساني ومهني مع البلاغين.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها فى الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وتأمين الطرق.

