أشرف صبحي ومحافظ دمياط يتفقدان أعمال تطوير المدينة الشبابية برأس البر

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، مشروع تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية بمدينة رأس البر، وذلك في ختام زيارته للمحافظة اليوم، بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتقع المدينة الشبابية على مساحة 10,904 مترًا مربعًا، وتضم عددًا من المرافق المتكاملة التي تخدم النزلاء والزوار، من بينها مبنى إقامة فندقية مجهز لاستيعاب 246 فردًا، ومسجد، وحمام سباحة، بالإضافة إلى ملعب نجيل صناعي، وملعب «أكليرك» متعدد الأغراض، وملعبين لرياضة البادل الحديثة، فضلًا عن مبنى خدمات خاص بالملاعب، ومناطق ترفيهية وخدمية متنوعة.

وخلال جولته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المدينة الشبابية برأس البر تُعد من المشروعات ذات الأولوية لدى الوزارة، لما تمثله من أهمية في دعم السياحة الرياضية، وتوفير بيئة مثالية لاستضافة المعسكرات والفعاليات الشبابية والرياضية على مدار العام. وأشار إلى أن تطوير المدينة يسير وفق خطة زمنية محددة، تضمن الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت وبأعلى معدلات الجودة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية، بما يتوافق مع معايير الاستدامة وجودة الخدمات، لافتًا إلى أن المدينة ستسهم في تنشيط الحركة السياحية بمدينة رأس البر، خاصة خلال فصل الصيف، إلى جانب دورها المجتمعي المهم في احتضان البرامج والأنشطة الموجهة للشباب.

وتتضمن الزيارة أيضًا افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي، وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، إلى جانب تفقد تجهيزات مشروع «كابيتانو مصر» بالقرية الأوليمبية.

وتُختتم الجولة بمدينة رأس البر، حيث يتفقد الوزير الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي.

وجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله محافظة دمياط صباح اليوم، عقد لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة، وافتتاح وحدة الطب الرياضي وتفقد أعمال تطوير سيتي كلوب ومركز شباب الإستاد، كما افتتح الملعب الخماسي بمركز شباب ميت الخولي ومركز شباب أبو عدوي، وشهد ختام النسخة الـ11 من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة بمركز التنمية الشبابية بدمياط الجديدة وفعاليات برامج «مشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية (نشء وشباب) والمشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» للأيتام، ومراكز تدريب كرة القدم للفتيات تحت شعار: «ألف بنت.. ألف حلم».



وزير الرياضة ومحافظ دمياط يعقدان لقاء حواريا مع الشباب بمركز الابتكار

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، لقاء حواريا مفتوحا مع القوى الشبابية بالمحافظة داخل جدران مركز الابتكار الشبابي والتعلم بدمياط الجديدة.

​دعم الفتيات واكتشاف مواهب العباقرة

​وعلى هامش الحوار، تابع الوزير والمحافظ أنشطة ملتقى "ريحانة" المعني بتنمية مهارات الفتيات وتمكينهن في المجتمع، كما تفقد الحضور معرض منتجات شعبة التوجيه والتاهيل الذي عكس إبداعات الشباب في الحرف اليدوية والفنون التراثية، وشهدت الجولة أيضا متابعة عروض برنامج "العباقرة" في موسمه السادس، حيث أشاد الوزير بدور مركز الابتكار كمنصة فاعلة لاحتضان الطاقات الشبابية وتحويل احلامهم إلى مشروعات واقعية تخدم خطط التنمية المستدامة.

​استكمال الافتتاحات الرياضية بدمياط ورأس البر

​ولم تتوقف الجولة عند الحوار الشبابي، بل شملت وضع حجر الزاوية لمشروعات جديدة بمدينة دمياط الجديدة من خلال افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي وصالة جيم بنادي المستقبل، بالإضافة إلى متابعة مشروع "كابيتانو مصر" بالقرية الأولمبية، وتختتم الجولة فعالياتها بمدينة رأس البر لتفقد المدينة الشبابية والصالة المغطاة وافتتاح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي، لتكتمل بذلك خارطة الافتتاحات التي بدأت صباحا بلقاء البرلمانيين وافتتاح الملاعب الخماسية بميت الخولي وأبو عدي.

​طفرة في أنشطة النشء والايتام والكرة النسائية

​يذكر أن هذه الجولة تأتي بالتزامن مع فعاليات رياضية كبرى تشهدها المحافظة، أبرزها ختام دوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة، وإطلاق برامج تدريب اللياقة البدنية ومبادرة "ها أنا أحقق ذاتي" المخصصة للأيتام، فضلا عن متابعة مراكز تدريب كرة القدم للفتيات ضمن مشروع "ألف بنت.. ألف حلم"، وهو ما يؤكد شمولية الخدمات الرياضية والاجتماعية التي تقدمها الوزارة لأهالي محافظة دمياط بمختلف فئاتهم.

