بيطري الفيوم تستعد لاستقبال شهر رمضان

قال الدكتور وجدي نايل مدير مديرية الطب البيطرى  بالفيوم، إن المديرية أعدت خطة محكمة الحملات  التفتيشية علي محلات الجزارة ومحلات بيع اللحوم المجمدة والدواجن، خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من توافر وجودة المعروض من المنتجات وصلاحيتها، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.

رفع درجة الاستعداد

واضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتدعيم المجازر بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة المذبوحات خلال شهر رمضان المبارك، كما تم تكثيف المرور على مجازر الحيوانات والتأكد من توفير وتأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات بكل مجزر، لافتًا إلى التنبيه على كافة الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة، والمياه، والكهرباء، والصرف الصحى، وأحواض تجميع المخلفات، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمجازر للحفاظ على سلامة اللحوم.

تنسيق مع الأجهزة الرقابية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى ان تكثيف حملات التفتيش  سيتم بالتعاون مع الجهات والأجهزة الرقابية الأخرى، على الأسواق والشوادر وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من صلاحية المنتجات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها، وكذا المرور اليومي على المستشفيات للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن الموردة لجميع الجهات.

صحة الفيوم: 3 ملايين مواطن استفادوا من ندوات التوعية خلال 2025

ضبط زبدة مجهولة المصدر في حملة بالفيوم

وشدد على التعامل الفوري مع أى بلاغ أوشكوى يتم استقبالها عن طريق مديرية الطب البيطري أو الإدارات البيطرية بالمراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

