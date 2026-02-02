انتشال جثمان شاب أثناء البحث عن فتاة قفزت في ترعة الإسماعيلية بالشرقية

18 حجم الخط

تكثف الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ بمحافظة الشرقية جهودها للبحث عن فتاة أقدمت على إلقاء نفسها من أعلى كوبري بلبيس، وسط استنفار أمني واسع ومشاركة غواصين محترفين.

العثور على شاب مجهول الهوية يرتدي بنطلون جينز وقميص كاروهات

وخلال أعمال التمشيط والبحث داخل ترعة الإسماعيلية، عثرت فرق الإنقاذ على جثمان شاب مجهول الهوية، يرتدي بنطلون جينز وقميص كاروهات، حيث جرى انتشاله من المياه ونقله على الفور إلى ثلاجة مستشفى بلبيس العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

فتاة تلقي بنفسها من أعلى كوبري بلبيس

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام فتاة بالقفز من أعلى كوبري بلبيس، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم الاستعانة بغواصين محترفين لتمشيط مجرى الترعة في محاولة للعثور على الفتاة.

وتواصل الجهات المعنية جهودها المكثفة للبحث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه.

صورة الشاب المجهول،فيتو

الوقاية والمكافحة

ويعتبر الانتحار من الأمور التي يمكن الوقاية منها، فهناك عدد من التدابير التي يمكن اتخاذها على مستوى السكان، والسكان الفرعيين والمستويات الفردية لمنع الانتحار ومحاولات الانتحار، وتشمل هذه الأمور ما يلي:

-الحد من فرص الوصول إلى وسائل الانتحار (مثل مبيدات الآفات، الأسلحة النارية، وبعض الأدوية).

-إعداد وسائل الإعلام للتقارير بطريقة مسؤولة.

-تطبيق سياسات الكحول للحد من استخدام الكحول على نحو ضار.

-التشخيص والعلاج والرعاية المبكرة للمصابين باضطرابات نفسية أو الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان والآلام المزمنة والاضطرابات العاطفية الحادة.

-تدريب العاملين الصحيين غير المتخصصين في تقييم وإدارة السلوك الانتحاري.

-توفير رعاية المتابعة للأشخاص الذين أقدموا على الانتحار وتوفير الدعم المجتمعي لهم.

مكافحة الانتحار

ويعتبر الانتحار من القضايا المعقدة، وبالتالي تتطلب جهود الوقاية من الانتحار التنسيق والتعاون بين العديد من قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الصحي والقطاعات الأخرى مثل التعليم والعمل والزراعة والعدل والقانون، والدفاع، والسياسة، والإعلام.

وينبغي أن تكون هذه الجهود شاملة ومتكاملة حيث أنه لا يمكن لأي نهج أن يؤثر بمفرده على قضية معقدة مثل قضية الانتحار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.