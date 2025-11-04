وزير الرياضة: "البطل الأولمبي" مشروع قومي في كل المحافظات لبناء أبطال مصر القادمين

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوصول إلى بطل أولمبي لا يحدث بالمصادفة، وإنما هو ثمرة عمل طويل الأمد وجهد جماعي داخل منظومة علمية متكاملة تجمع بين التدريب الجاد والتغذية السليمة والدعم المؤسسي والبيئي.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على شاشة إكسترا نيوز، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية الموهوبين رياضيًا عبر المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في مجال الرياضة المصرية.

اكتشاف الموهوبين وتأهيلهم وفق أسس علمية

وأشار صبحي إلى أن المشروع ينفذ بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة، بهدف اكتشاف الموهوبين منذ الصغر وتأهيلهم بدنيًا وفنيًا وفق أسس علمية دقيقة.



ولفت إلى أن اللقاء الأخير مع عدد من أبطال المشروع ناقش خطط الاستعداد للبطولات المقبلة ومتابعة تطور الأداء لضمان استمرارهم في الصدارة وتحقيق أفضل النتائج.

300 حاضنة رياضية في 27 محافظة

وأوضح الوزير أن المشروع يُدار بمنهج علمي متكامل يتضمن آليات دقيقة للقياس والاختيار والتدريب، إلى جانب العمل على تطوير ثقافة اللاعب والمدرب معًا.

وأضاف أن البرنامج يعمل من خلال أكثر من 300 حاضنة رياضية منتشرة في 27 محافظة، وتضم نحو 3 آلاف لاعب ولاعبة في الألعاب الفردية مثل التايكوندو والمصارعة ورفع الأثقال والجودو وغيرها من الألعاب.



رؤية تمتد حتى أولمبياد 2032

وكشف وزير الشباب والرياضة أن مصر بدأت تنفيذ هذه الإستراتيجية منذ عام 2018، ضمن خطة طويلة الأمد تمتد عبر دورات أولمبية متتالية حتى أولمبياد 2028 و2032.



وأكد أن نتائج اللاعبين في البطولات القارية والعالمية الأخيرة تعكس نجاح المنظومة في إعداد جيل قادر على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية

