حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بعد استغلالهم والترويج لإمكانية حصولهم على مبالغ مالية من خلال أحد التطبيقات الذكية 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



سقوط عصابة القروض الوهمية بالقاهرة

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام عناصر التشكيل باستقطاب المواطنين وإيهامهم بإمكانية الحصول على قروض مالية ميسرة، عقب توقيع عقود باستخدام بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، والتسجيل على أحد تطبيقات التمويل الاستهلاكي عبر خطوط هواتف محمولة تابعة لإحدى شركات الاتصالات، وعقب ذلك، كان المتهمون يحصلون على القروض المالية بموجب تلك العقود دون تسليمها لأصحابها، ثم يقومون بشراء هواتف محمولة بقيمة المبالغ المتحصل عليها من خلال أحد العاملين بإحدى شركات المحمول، وبيعها لاحقًا لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط عناصر التشكيل العصابي، والمكون من 10 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وسيدتين.

وبالفحص تبين قيامهم بـ النصب على 43 شخصا بذات الأسلوب، كما عثر بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، و46 هاتف محمول و77 شريحة هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الوقائع على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

