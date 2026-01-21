18 حجم الخط

تفقد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، مركز التنمية الشبابية بمدينة المنزلة، وذلك لمتابعة سير العمل بـالمنشآت الرياضية الجاري إنشاؤها في إطار خطة الإنشاء والتعمير وتطوير البنية التحتية للهيئات الشبابية.

جولة مفاجئة لوكيل وزارة الشباب والرياضة بمركز التنمية الشبابية بالمنزلة لمتابعة الإنشاءات وفتح آفاق استثمارية

رافق الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، خلال الجولة طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والمهندسة أسماء عبد المنعم، مدير الإدارة الهندسية، ومحمد فتحي، معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، والدكتورة إيمان جاد، معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة. وكان في استقبالهم عبد الله أحمد فؤاد، مدير إدارة شباب المنزلة، وهيثم رزق، المدير التنفيذي لمركز التنمية الشبابية بالمنزلة.

استكمال الأعمال الإنشائية وفق الجداول الزمنية المحددة

وشملت الجولة التفقدية متابعة مدرجات الملعب القانوني المنجل بمركز التنمية الشبابية، والملعب الثلاثي، وملعب كرة السلة، إلى جانب مبنى البنك الأهلي المصري داخل المركز. كما وجه الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، بسرعة استكمال الأعمال الإنشائية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

إمكانية إقامة مشروعات رياضية وخدمية متنوعة

وفي السياق ذاته، بحث وكيل الوزارة فرص الاستثمار المتاحة داخل مركز التنمية الشبابية، خاصة في ظل توافر مساحات واسعة قابلة للاستغلال، مشيرا إلى إمكانية إقامة مشروعات رياضية وخدمية متنوعة، من بينها حمام سباحة، وصالات أنشطة رياضية، وملعب خماسي، إلى جانب مراكز تجارية ومطاعم، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول ودعم الاستدامة المالية للمركز.

توفير بيئة رياضية وخدمية متكاملة تليق بأبناء الدقهلية

وأكد وكيل الوزارة أن تطوير مراكز التنمية الشبابية يأتي في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتعزيز دور الشباب، وتوفير بيئة رياضية وخدمية متكاملة تليق بأبناء الدقهلية وتدعم ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية على أعلى مستوى.

مركز التنمية الشبابية بالمنزلة، يمثل إضافة نوعية للبنية الرياضية

وفي ختام الجولة أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، أن مركز التنمية الشبابية بالمنزلة، يمثل إضافة نوعية للبنية الرياضية بالمحافظة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الأطراف للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للشباب والنشء، وتحويل المركز إلى نموذج ناجح للاستثمار الرياضي والتنمية المستدامة يخدم أبناء مدينة المنزلة.

