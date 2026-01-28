الأربعاء 28 يناير 2026
محافظات

لجنة مشكلة بقرار من محافظ المنوفية تعاين موقع إنشاء كوبري يربط شرق وغرب شبين الكوم

معاينة موقع إنشاء
معاينة موقع إنشاء كوبري جديد يربط بين شرق وغرب
أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية القرار رقم (159) لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة ودراسة الموقع المقترح لإنشاء كوبري جديد كمحور مروري حيوي، يربط بين أحياء شرق وغرب مدينة شبين الكوم، ويُعد نواة لإنشاء طريق دائري يسهم في تيسير الحركة المرورية داخل عاصمة المحافظة.


معاينة الموقع على الطبيعة


وعاينت اللجنة المشكلة اليوم الموقع المقترح على الطبيعة، لإقامة الكوبري الجديد أمام مقر فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب شبين الكوم، ومكتبة مصر العامة بحي شرق شبين الكوم، وذلك لإعداد تقرير فني مفصل تمهيدا لعرضه على السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق الصالح العام.

 


حضور القيادات التنفيذية والجهات المعنية


جاءت المعاينة بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، ومديري مديريات الطرق والمساحة، ومدير عام المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا، ووكيل إدارة مرور المنوفية، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم، إلى جانب عدد من الجهات المعنية.


خطة طموحة لتطوير البنية التحتية


وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على حرصه الدائم على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات.


تخفيف التكدسات وتحقيق رؤية مصر 2030


وأشار أبو ليمون إلى أن الهدف من إنشاء الكوبري الجديد هو المساهمة في تسهيل الحركة المرورية، وتخفيف التكدسات داخل المدينة، وتحقيق السيولة المرورية، بما يتماشى مع أهداف ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

