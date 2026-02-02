وصفة طبيعية لعلاج جفاف البشرة فى الشتاء

18 حجم الخط

مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تعاني الكثير من النساء من جفاف البشرة بسبب الهواء البارد، وقلة الرطوبة، وكثرة التعرض للمياه الساخنة.

ويظهر الجفاف على هيئة تشققات، وقشور، وإحساس بالشد، وأحيانا احمرار وحكة مزعجة، لذلك تلجأ الكثيرات إلى الوصفات الطبيعية الآمنة التي تمنح البشرة الترطيب والتغذية دون آثار جانبية.

أسباب جفاف البشرة في الشتاء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن من أسباب جفاف البشرة، انخفاض نسبة الرطوبة في الجو، والاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة، واستخدام صابون قوي يزيل الزيوت الطبيعية من الجلد، وقلة شرب الماء، والتعرض المباشر للهواء البارد دون حماية البشرة.

وصفة طبيعية لعلاج جفاف البشرة

وأضافت خبيرة التجميل، أن وصفة العسل وزيت الزيتون والأفوكادو من أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء، لأنها تجمع بين الترطيب، التغذية، وتجديد خلايا الجلد.

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البِكر

ملعقتان من الأفوكادو المهروس

طريقة التحضير:

يهرس الأفوكادو جيدا حتى يصبح ناعم تماما.

يضاف العسل وزيت الزيتون إلى الأفوكادو.

تخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.

تغسل البشرة بماء فاتر وتجفف بلطف.

يوزع الخليط على الوجه أو المناطق الجافة من الجسم.

يترك لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

نغسل بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

للوقاية من جفاف البشرة في الشتاء، يجب شرب كمية كافية من الماء يوميا.

استخدام كريم مرطب بعد كل استحمام.

تجنب الماء الساخن جدا.

ارتداء قفازات في الجو البارد.

استخدام واقي الشمس حتى في الشتاء.

الإكثار من الأطعمة الغنية بالدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون.

مع الانتظام في استخدام الوصفة واتباع النصائح، تبدأ النتائج بالظهور خلال أسبوع إلى أسبوعين، حيث تصبح البشرة أكثر نعومة، أقل تشقق، وأكثر إشراقة.

