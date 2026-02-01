الأحد 01 فبراير 2026
صحة ومرأة

أفضل طريقة تخلصك من حب الشباب وآثاره على البشرة

حب الشباب
حب الشباب
حب الشباب من المشكلات التى تعانى منها العديد من الفتيات لأسباب عديدة ومعظمها متعلق بزيادة إفراز دهون البشرة الناجم عن التغذية الخاطئة واضطراب الهرمونات.

وحب الشباب للاسف يترك بقع وآثار سلبية على البشرة ما يزعج الفتيات كثيرا مايدفعهن بالبحث عن أفضل طرق للعلاج للتخلص منه حفاظا على جمال البشرة.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن حب الشباب هو حالة جلدية تظهر نتيجة انسداد مسام الجلد بالدهون، وخلايا الجلد الميتة، ما يؤدي إلى ظهور البثور، الرؤوس السوداء، والرؤوس البيضاء، أو الحبوب الملتهبة خاصة في الوجه، الظهر، الكتفين والصدر.

خطوات علاج حب الشباب 

وأضافت لانا، أن حب الشباب مشكلة منتشرة بين الفتيات ولكن التخلص منها ليست بالصعوبة التى تتوقعها بعضهن، حيث يمكن التخلص منها إذا تم الالتزام بالعلاج، ومن خطوات علاج حب الشباب:-

  • اغسلي بشرتك بانتظام بغسول مناسب يحتوى على حمض الساليسيليك لتنظيف المسام وتقليل الدهون.
  • ممنوع الضغط على الحبوب حتى لا تترك علامات أو بقع داكنة.
  • استخدمي منتجات طبية فعالة مثل البنزويل بيروكسيد والريتينويد لعلاج الحبوب وتجديد البشرة.
  • رطبي بشرتك يوميا حتى  إذا كانت دهنية، مع الاهتمام بوضع واقي الشمس لحماية البشرة من التصبغات.
  • يمكن عمل جلسات التقشير البارد لتجديد البشرة وإزالة البقع الداكنة.
  • أو عمل جلسات الميزوثيرابي فهى مثالية لتوحيد لون البشرة وعلاج الآثار الصعبة.
  • فى حالة وجود ندبات عميقة، يمكن الخضوع إلى جلسات الفراكشنال ليزر وهى الحل الأفضل لإعادة بناء خلايا البشرة وتحفيز الكولاجين.
هل توجد أكلات تغني عن ترطيب البشرة؟ استشاري تجيب

قناع طبيعي لإزالة قشور وتشققات البشرة في الشتاء

