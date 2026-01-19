أخطاء شائعة في استخدام المرطبات الثقيلة شتاءً، تزيد البهتان بدل علاجه

18 حجم الخط

أخطاء شائعة في استخدام المرطبات الثقيلة شتاءً، مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، تعاني كثير من النساء من جفاف البشرة وبهتانها، ما يدفعهن تلقائيًا لاستخدام المرطبات الثقيلة ظنًا أنها الحل السحري لاستعادة النضارة.





ورغم أن المرطبات الغنية تُعد مهمة في هذا الفصل، إلا أن سوء استخدامها أو اختيارها الخاطئ قد يأتي بنتائج عكسية، فيزيد من بهتان البشرة وإرهاقها بدلًا من علاج المشكلة.



في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأخطاء الشائعة في استخدام المرطبات الثقيلة شتاءً، مع توضيح تأثيرها السلبي على صحة وإشراقة البشرة، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



1. استخدام المرطب الثقيل على بشرة غير نظيفة

من أكثر الأخطاء شيوعًا وضع المرطب الثقيل مباشرة على البشرة دون تنظيفها جيدًا. في الشتاء تقل عملية التعرق، لكن هذا لا يعني خلو البشرة من الشوائب أو بقايا المكياج والغبار. عندما يوضع مرطب غني فوق بشرة غير نظيفة، يتم حبس الأوساخ داخل المسام، ما يؤدي إلى انسدادها، ظهور حبوب تحت الجلد، وبهتان عام في لون البشرة.

النتيجة: بشرة تبدو متعبة وبلا حياة رغم كثافة الترطيب.



2. الإفراط في الكمية ظنًا أن “الأكثر أفضل”

تعتقد بعض النساء أن زيادة كمية المرطب ستمنح البشرة ترطيبًا أعمق، خاصة في الأجواء الباردة. لكن الحقيقة أن البشرة لها قدرة محدودة على الامتصاص، وأي كمية زائدة تبقى على السطح، فتجعل البشرة تبدو دهنية أو شاحبة، وقد تعيق عملية التنفس الطبيعي للخلايا.

النتيجة: ملمس ثقيل، لمعان مزعج، وبهتان ناتج عن تراكم المنتج.

3. اختيار مرطب ثقيل غير مناسب لنوع البشرة

ليس كل مرطب ثقيل مناسبًا لكل أنواع البشرة. البشرة الدهنية أو المختلطة مثلًا قد تتضرر من الكريمات الغنية بالزيوت الثقيلة، خاصة في الشتاء حيث يقل تقشير الجلد الطبيعي. استخدام تركيبة غير مناسبة يؤدي إلى اختلال توازن البشرة وزيادة إفراز الدهون أو ظهور بثور، ما ينعكس على صفاء البشرة ونضارتها.

النتيجة: بشرة مرهقة وغير متجانسة اللون.

4. إهمال ترطيب البشرة بالماء قبل الكريم

من الأخطاء التي لا تنتبه لها الكثيرات أن المرطب لا يعمل وحده، بل يحتاج إلى وجود نسبة من الرطوبة داخل الجلد. وضع مرطب ثقيل على بشرة جافة تمامًا دون ترطيبها بالماء أو تونر مرطب يجعل الكريم يشكّل طبقة عازلة فقط دون فائدة حقيقية.

النتيجة: ترطيب سطحي مؤقت، مع استمرار البهتان من الداخل.

كريمات ترطيب طبيعية

5. الاعتماد على المرطب فقط دون تقشير

في الشتاء، تتراكم الخلايا الميتة بمعدل أكبر بسبب قلة التعرق وتجدد البشرة بشكل أبطأ. استخدام مرطب ثقيل دون إزالة هذه الخلايا يمنع الكريم من الوصول إلى الطبقات الحية من الجلد.

النتيجة: بشرة باهتة مهما كان المرطب فخمًا أو باهظ الثمن.

6. استخدام المرطب في توقيت خاطئ

تضع بعض النساء المرطب بعد فترة طويلة من غسل الوجه، أي بعد أن تفقد البشرة رطوبتها الطبيعية. أفضل توقيت لاستخدام المرطبات الثقيلة هو عندما تكون البشرة رطبة قليلًا، لأن ذلك يساعد على “حبس” الرطوبة داخل الجلد.

النتيجة: فقدان فاعلية المرطب وزيادة الإحساس بالجفاف والبهتان.

7. تجاهل الرقبة ومحيط الفم والعينين

التركيز على الوجه فقط وإهمال الرقبة أو المناطق الحساسة يخلق تفاوتًا واضحًا في لون وملمس البشرة. المرطبات الثقيلة المصممة للوجه قد لا تكون مناسبة لمحيط العينين، واستخدامها بشكل خاطئ قد يسبب انتفاخًا أو بهتانًا في هذه المنطقة.

النتيجة: مظهر غير متناسق يزيد الإحساس بالإرهاق العام.

8. الاستمرار على نفس المرطب طوال الشتاء دون تقييم

احتياجات البشرة تتغير خلال فصل الشتاء نفسه، فبداية الموسم تختلف عن ذروته. الإصرار على نفس المرطب الثقيل دون ملاحظة رد فعل البشرة قد يؤدي إلى تراكم المنتج أو اختناق الجلد.

النتيجة: بهتان تدريجي وعدم استجابة البشرة.

9. إهمال شرب الماء والاعتماد على الترطيب الخارجي

لا يمكن لأي مرطب، مهما كان غنيًا، أن يعوض نقص الماء داخل الجسم. الجفاف الداخلي يظهر سريعًا على شكل بشرة شاحبة ومتعبة، حتى مع أفضل منتجات العناية.

النتيجة: ترطيب خارجي بلا روح أو إشراقة.

10. الاعتقاد أن المرطبات الثقيلة تعالج البهتان وحدها

البهتان ليس سببه الجفاف فقط، بل قد يكون ناتجًا عن سوء التغذية، قلة النوم، أو نقص الفيتامينات. الاعتماد على المرطب وحده دون نمط حياة صحي يجعل النتائج محدودة ومخيبة للآمال.

النتيجة: إحباط وشعور بأن البشرة “لا تستجيب”.



المرطبات الثقيلة في الشتاء سلاح ذو حدين؛ يمكن أن تكون سببًا في نعومة ونضارة البشرة إذا استُخدمت بوعي، وقد تتحول إلى عامل يزيد البهتان والإجهاد إذا أسيء استخدامها. السر لا يكمن في ثقل الكريم، بل في الاختيار الصحيح، التوقيت المناسب، والكمية المتوازنة، إلى جانب العناية الشاملة بالبشرة من الداخل والخارج. عندما تفهمين احتياجات بشرتك الحقيقية، يصبح الترطيب خطوة علاجية فعالة لا عبئًا إضافيًا عليها.

