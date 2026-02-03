سعر الخضار اليوم، انخفاض يصل إلى 5 جنيهات في 13 صنفًا منها الثوم والخيار

18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4 جنيهات و10 جنيهات للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 5 جنيهات و9 جنيهات للكيلو، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و9 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6 و9 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 10 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.

الجزر بدون عروش: من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.

سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 30 إلى 50 جنيهًا.

البسلة: من 14 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

الملوخية: بين 18 و22 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

السبانخ: بين 10 و15 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيها إلى 13 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 10 جنيهات و17 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 18 و24 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

الفلفل الألوان: بين 35 و45 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 9 و14 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 9 و14 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 11 و30 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

الليمون البلدي: من 14 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الليمون الأضاليا: من 8 إلى 12 جنيهًا.

