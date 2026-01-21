لو بشرتك حساسة في الشتاء، مكونات تجنبيها تماما

18 حجم الخط

مكونات تجنبيها تمامًا لو بشرتك حساسة، مع حلول فصل الشتاء، تعاني صاحبات البشرة الحساسة بشكل خاص من مشكلات متزايدة مثل الاحمرار، الجفاف، الحكة، والتهيج المستمر.





فالطقس البارد، والرياح، وقلة الرطوبة في الجو، واستخدام المياه الساخنة، كلها عوامل تُضعف الحاجز الطبيعي للبشرة، ما يجعلها أكثر عرضة للتفاعل السلبي مع بعض مكونات مستحضرات العناية بالبشرة.



لذلك، لا يكفي فقط اختيار كريم مرطب ثقيل، بل الأهم هو معرفة المكونات التي يجب تجنّبها تمامًا حتى لا تتحول العناية اليومية إلى سبب للأذى.





مكونات تجنبيها لو بشرتك حساسة

في هذا التقرير، نستعرض أبرز المكونات التي تُعد عدوًا للبشرة الحساسة في الشتاء، مع توضيح سبب خطورتها، ولماذا يُفضل الابتعاد عنها خلال هذا الفصل تحديدًا، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



أولًا: الكحول بأنواعه القاسية (Alcohol Denat – Ethanol – Isopropyl Alcohol)

الكحول من أكثر المكونات انتشارًا في منتجات العناية بالبشرة، خاصة التونر والمنظفات. ورغم أنه يعطي إحساسًا فوريًا بالنظافة والانتعاش، إلا أنه في الحقيقة يسحب الزيوت الطبيعية من البشرة، وهو ما يُعد كارثيًا للبشرة الحساسة في الشتاء.

في الطقس البارد، تكون البشرة بالفعل فاقدة لجزء كبير من رطوبتها، واستخدام منتجات تحتوي على كحول قوي يزيد من:

الجفاف

الشعور بالشد

التشققات الدقيقة

التهيج والاحمرار

لهذا يُنصح بتجنّب أي منتج يحتوي على كحول في أول قائمة المكونات، واستبداله بمنتجات تحتوي على كحوليات دهنية لطيفة مثل Cetyl Alcohol أو Stearyl Alcohol، فهي آمنة ومرطبة.



ثانيًا: العطور الصناعية (Fragrance / Parfum)

العطور من أكثر أسباب تهيج البشرة الحساسة، حتى لو لم يظهر ذلك فورًا. المشكلة أن العطر لا يُذكر دائمًا بمكوناته التفصيلية، بل يُكتب بشكل عام “Fragrance”، وهو ما قد يخفي خلفه عشرات المركبات الكيميائية.

في الشتاء، تصبح البشرة أكثر نفاذية، ما يعني أن:

العطور تخترق الجلد بسهولة

تزيد احتمالات التحسس

قد تسبب حكة أو طفح جلدي متكرر

حتى المنتجات المكتوب عليها “برائحة طبيعية” قد تحتوي على عطور مُهيِّجة. لذلك، الخيار الأكثر أمانًا هو المنتجات الخالية من العطور تمامًا (Fragrance-Free وليس Unscented).



ثالثًا: الزيوت العطرية المركزة

رغم أن الزيوت العطرية تُسوَّق على أنها طبيعية ومفيدة، إلا أنها قد تكون قاسية جدًا على البشرة الحساسة، خصوصًا في الشتاء. من أشهرها:

زيت اللافندر

زيت النعناع

زيت الليمون

زيت شجرة الشاي

هذه الزيوت قد تُسبب:

إحساس بالحرقان

احمرار فوري

تفاعل تحسسي عند الاستخدام المتكرر

وفي فصل الشتاء، حيث يكون حاجز البشرة ضعيفًا، تصبح هذه الزيوت أكثر خطورة، خاصة إذا كانت بتركيز عالٍ أو في منتجات تُترك على البشرة لفترة طويلة.



رابعًا: المقشرات الكيميائية القوية (AHA – BHA بتركيزات عالية)

التقشير خطوة مهمة، لكن الإفراط فيها أو استخدام أحماض قوية خلال الشتاء يُعد خطأ شائعًا. أحماض مثل:

الجليكوليك أسيد

الساليسيليك أسيد

اللاكتيك أسيد بتركيزات مرتفعة

تؤدي إلى:

إزالة الطبقة الواقية من البشرة

زيادة الحساسية تجاه الهواء البارد

تفاقم الجفاف والتقشر

البشرة الحساسة في الشتاء لا تتحمل التقشير القاسي، ويُفضل إما تقليل عدد مرات التقشير أو استبداله بمقشرات لطيفة جدًا أو إنزيمية.



خامسًا: الصابون القلوي القاسي (Soap-Based Cleansers)

المنظفات التي تعتمد على الصابون التقليدي غالبًا ما يكون لها درجة حموضة مرتفعة، ما يخل بتوازن البشرة الطبيعي. في الشتاء، يؤدي ذلك إلى:

جفاف شديد بعد الغسل

إحساس بالحكة والشد

تهيج مزمن للبشرة الحساسة

اختيار غسول بدرجة حموضة متوازنة (pH متعادل أو مائل للحموضة) هو خطوة أساسية لحماية البشرة خلال الشتاء.



سادسًا: الريتينول ومشتقاته بدون ترطيب كافٍ

الريتينول من المكونات الفعالة، لكنه قد يكون قاسيًا جدًا على البشرة الحساسة في فصل الشتاء، خاصة عند استخدامه دون تحضير أو ترطيب مناسب. من آثاره الجانبية:

احمرار

تقشير

زيادة الحساسية

إذا كانت بشرتك حساسة، يُفضل إيقاف الريتينول خلال الشتاء أو استخدامه بحذر شديد وتحت إشراف، مع التركيز على إصلاح الحاجز الجلدي أولًا.

العناية بالبشرة الحساسة في الشتاء لا تعتمد فقط على ما نستخدمه، بل أيضًا على ما نتجنبه. الكحول القاسي، العطور، الزيوت العطرية، المقشرات القوية، الصابون القلوي، والريتينول غير المدروس؛ كلها مكونات قد تُحوّل روتين العناية إلى مصدر دائم للتهيج.

القاعدة الذهبية في الشتاء هي:

كلما كانت المكونات أبسط، ألطف، وأكثر ترميمًا لحاجز البشرة، كانت النتيجة أفضل.

اختاري منتجات خالية من المهيجات، غنية بالترطيب، وامنحي بشرتك الحساسة فرصة للتنفس والتعافي خلال هذا الفصل القاسي.

ماسكات للبشرة الحساسة



وصفات طبيعية تناسب البشرة الحساسة في فصل الشتاء

وحتى تستطيعي الاستمتاع بجمال بشرتك الحساسة طوال فصل الشتاء، فهي تحتاج إلى عناية خاصة تعتمد على الترطيب العميق والتهدئة دون تعريضها لمكونات قاسية أو مهيجة.



وتُعد الوصفات الطبيعية من أفضل الحلول الآمنة، بشرط اختيار مكونات لطيفة ومجربة.



في السطور التالية، نستعرض مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تناسب البشرة الحساسة في الشتاء، مع توضيح فوائد كل وصفة وطريقة استخدامها الصحيحة.



أولًا: ماسك الشوفان والحليب لتهدئة الاحمرار

الشوفان من أفضل المكونات الطبيعية للبشرة الحساسة، إذ يحتوي على خصائص مهدئة ومضادة للالتهاب، ويساعد على تقوية الحاجز الطبيعي للبشرة. أما الحليب فيعمل على ترطيب الجلد وتخفيف الشعور بالشد.

طريقة التحضير:

ملعقتان كبيرتان من الشوفان المطحون ناعمًا

ملعقتان من الحليب الدافئ

يُخلط المزيج حتى يتكون قوام كريمي، ويُوضع على البشرة لمدة 10–15 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الفاتر.

الفوائد:

تقليل الاحمرار والتهيج

ترطيب لطيف دون انسداد للمسام

مناسب للاستخدام مرتين أسبوعيًا



ثانيًا: ماسك العسل وزيت الزيتون للترطيب العميق

العسل الطبيعي يُعد مرطبًا طبيعيًا ومضادًا للبكتيريا، كما يساعد على التئام الجلد المتشقق. أما زيت الزيتون فهو غني بالأحماض الدهنية التي تغذي البشرة وتحميها من الجفاف الشتوي.

طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة من العسل الخام

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البِكر

يُمزج المكونان جيدًا ويوضع الماسك على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم يُغسل بماء فاتر.

الفوائد:

ترطيب عميق للبشرة الجافة والحساسة

تحسين نعومة الجلد

حماية البشرة من التشقق



ثالثًا: ماسك الألوفيرا والنشا لتهدئة البشرة المجهدة

جل الألوفيرا (الصبار) معروف بخصائصه المهدئة والمرطبة، بينما يعمل النشا على امتصاص الالتهاب وتهدئة الاحمرار دون تجفيف البشرة.

طريقة التحضير:

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي

ملعقة صغيرة من النشا

يُخلط المزيج جيدًا، ويوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم يُغسل بلطف.

الفوائد:

تهدئة فورية للبشرة الحساسة

تقليل الإحساس بالحكة

مناسب بعد التعرض للهواء البارد



رابعًا: حمام الزيت الدافئ للوجه (قبل النوم)

في الشتاء، تحتاج البشرة الحساسة إلى تغذية إضافية. يمكن عمل حمام زيت خفيف باستخدام زيوت طبيعية لطيفة.

الزيوت المناسبة:

زيت اللوز الحلو

زيت الجوجوبا

زيت الأفوكادو

طريقة الاستخدام:

يُدفأ بضع قطرات من الزيت بين راحتي اليد، ثم يُدلك الوجه بلطف قبل النوم، ويُترك حتى الصباح.

الفوائد:

منع فقدان الرطوبة أثناء النوم

تغذية عميقة دون تهيج

تحسين مرونة البشرة



خامسًا: كمادات ماء الورد البارد

ماء الورد الطبيعي يساعد على تهدئة البشرة الحساسة وتقليل الالتهاب، خاصة عند الشعور بالاحمرار أو التهيج.

طريقة الاستخدام:

تُغمس قطعة قطن في ماء ورد نقي، وتُوضع على الوجه لمدة 5–10 دقائق.

الفوائد:

تهدئة الاحمرار

إنعاش البشرة

مناسب للاستخدام اليومي

وصفات للبشرة الحساسة



نصائح مهمة عند استخدام الوصفات الطبيعية

اختبري الوصفة على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام

تجنبي الليمون والخل والزيوت العطرية القوية

لا تفرطي في عدد الوصفات أسبوعيًا

الترطيب بعد الماسك خطوة أساسية

الوصفات الطبيعية يمكن أن تكون حلًا آمنًا وفعّالًا للعناية بالبشرة الحساسة في فصل الشتاء، بشرط اختيار مكونات لطيفة، والالتزام بالاعتدال. فالهدف في هذا الفصل ليس التفتيح أو التقشير القاسي، بل الترطيب والتهدئة والحماية. ومع الاستمرار على هذه الوصفات البسيطة، يمكن الحفاظ على بشرة صحية، ناعمة، ومتوازنة طوال أشهر الشتاء.

