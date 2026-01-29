كرة اليد، أرقام استثنائية لمنتخب مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر بنصف نهائي أمم أفريقيا

18 حجم الخط

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، مواجهة قوية أمام منتخب الرأس الأخضر، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا، بمشاركة 16 منتخبا.

أرقام استثنائية لمنتخب مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر

يسعى منتخب مصر إلى تحقيق إنجاز النجمة العاشرة ومعادلة الرقم القياسي لتونس، ويطارد منتخب مصر الرقم القياسي للجزائر كأكثر منتخب تحقيقًا لسلسلة "اللا هزيمة" في البطولات الإفريقية.

قبل البطولة دخلت مصر المنافسات برصيد 18 مباراة دون هزيمة. وحقق منتخب مصر اليد خلال البطولة الحالية 5 انتصارات متتالية حتى الآن.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد حتى الآن 23 مباراة دون هزيمة، ليصبحوا على بُعد 4 مباريات فقط من كسر الرقم الجزائري.

وتعود آخر هزيمة قارية لمنتخب مصر إلى نهائي بطولة إفريقيا 2018 التي أقيمت في الجابون، حينها خسر الفراعنة أمام تونس بنتيجة (26-24).

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تقام مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم الخميس، وتنطلق صافرتها في الـ4:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة مصر والرأس الأخضر مباشرة عبر شاشة أون سبورت 2.

مشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وخاض منتخب مصر حتى الآن 5 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

دور المجموعات:

مصر (36) - (25) الجابون

مصر (41) - (28) أنجولا

مصر (54) - (13) أوغندا

الدور الرئيسي:

مصر (42) - (28) الجزائر

مصر (48) - (22) نيجيريا

تأهل مصر والجزائر لنصف النهائي

وتأهل منتخبا مصر والجزائر لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

وتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته في الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وحل منتخب الجزائر في وصافة الترتيب بنقطتين، ليتأهلا للدور قبل النهائي.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد كلًّا من: محمد علي، محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبدالعزيز “جدو”، يحيى الدرع، وسيف الدرع.

