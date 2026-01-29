قائمة منتخب الصالات استعدادا لمواجهة كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا

18 حجم الخط

منتخب الصالات، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة الصالات بقيادة نادر رشاد، قائمة اللاعبين المختارة لمواجهة منتخب كاب فيردي، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2026.

وضمت قائمة المنتخب 14 لاعبًا، كالتالي:

حراسة المرمى: أنس خالد، أحمد فكري، جمال عيد الناصر

اللاعبون: خالد يسري، إبراهيم السيد، علاء عيسى، محمد جمال، محمد مصطفى، أحمد علي، فادي أشرف، عصام علاء، عبد الرحمن محمد، أحمد مصطفى، يوسف النبراوي.

موعد مباراة منتخب مصر للصالات وكتب فيردي

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى كاب فيردي يوم الجمعة 30 يناير، على أن تُقام مباراة الذهاب يوم 3 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.



وتقام مباراة العودة يوم 8 فبراير على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اعتمد تعيين نادر رشاد مديرًا فنيًا لمنتخب الصالات، ويعاونه المعتز بالله سامي مدربًا عامًا، وأيمن عبد الرحمن مدربًا لحراس المرمى.

