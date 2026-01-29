8 فرق تحسم الصعود لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.. أرقام استثنائية لأرسنال.. مبابي يتصدر قائمة الهدافين.. ومحمد صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حسمت 8 فرق تأهلها مباشرة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/ 2026.

وأنهى أرسنال الإنجليزي منافسات مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في المركز الأول برصيد 24 نقطة ويليه بايرن ميونخ ثانيا برصيد 21 نقطة.

وتواجد ريال مدريد، أكثر الفرق تتويجا بدوري الأبطال، في المركز التاسع، فيما تواجد باريس سان جيرمان حامل لقب النسخة الماضية في المركز الحادي عشر.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأخيرة

وسيطر أرسنال الإنجليزي على أرقام استثنائية في مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وحقق أرسنال العلامة الكاملة بالفوز في 8 مباريات دون التعادل أو الخسارة في مباراة محققا العلامة الكاملة بالبطولة في إنجاز مميز.

كما يعد أرسنال صاحب أقوى هجوم بـ 23 هدفًا في النسخة الحالية من دوري الأبطال، علاوة على أنه صاحب أقوى خط دفاع بعدما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

وشهدت مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا إقامة 144 مباراة بواقع 18 مباراة في الجولة الواحدة على مدار 8 جولات إحراز 487 هدفًا.

أهداف دوري أبطال أوروبا

وبهذا جاءت نسبة متوسط إحراز الأهداف في مباريات دوري أبطال أوروبا 3.3 هدف في كل مباراة في مرحلة دوري الأبطال.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

تربع الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد على صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مرحلة الدوري للمسابقة موسم 2025-2026.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثامنة والأخيرة

1- كيليان مبابي - ريال مدريد - 13 هدفًا.

2- هاري كين - بايرن ميونخ - 8 أهداف.

3- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 7 أهداف.

3- فيكتور أوسيمين - جالطة سراي - 6 أهداف.

3- أنتوني جوردون- نيوكاسل - 6 أهداف.

3- جابريل مارتينلي - أرسنال - 6 أهداف

قائمة المتأهلين لدور الـ16

1- أرسنال | 24 نقطة

2- بايرن ميونخ | 21 نقطة

3- ليفربول | 18 نقطة

4- توتنهام | 17 نقطة

5- برشلونة | 16 نقطة

6- تشيلسي | 16 نقطة

7- سبورتنج لشبونة | 16 نقطة

8- مانشستر سيتي | 16 نقطة

الفرق المتأهلة إلى ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد.

إنتر ميلان.

باريس سان جيرمان.

نيوكاسل يونايتد.

يوفنتوس.

أتلتيكو مدريد.

أتالانتا.

باير ليفركوزن.

بوروسيا دورتموند.

أولمبياكوس.

كلوب بروج.

جالطة سراي.

موناكو.

قره باج.

بودو جليمت.

بنفيكا.

وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وتُقام قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا ملامح منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز التاسع أو العاشر سيواجه صاحب الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر سيواجه صاحب المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين.

صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر سيواجه صاحب المركز التاسع عشر أو العشرين.

صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر سيواجه صاحب المركز السابع عشر أو الثامن عشر.

محمد صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وشهد دوري أبطال أوروبا رقمًا تاريخيًا جديدًا للنجم المصري محمد صلاح، بوصوله إلى مباراته رقم 80 في البطولة بقميص ليفربول، معادلًا رقم المدافع الأسطوري جيمي كاراجر كأكثر لاعبي النادي مشاركة في المسابقة.

وأحرز الفرعون المصري هدفا في فوز الريدز بسداسية نظيفة أمس على كاراباج بطل آذربيجان.

وسجّل محمد صلاح هدفه بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة، كان قد تحصل عليها بنفسه عقب مهارة فردية مميزة تلاعب خلالها بدفاع كاراباج الأذربيجاني، قبل أن يضع الكرة في الشباك بثقة وهدوء، ليكون الهدف الثالث لليفربول في مباراة انتهت بسداسية نظيفة، حسم بها الفريق الإنجليزي تأهله المباشر إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

هذا الهدف رفع رصيد الدولي المصري إلى 6 أهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات، بينها هدفان في دوري أبطال أوروبا، ليؤكد عودته بقوة إلى التأثير والحسم في المواعيد الكبرى، ويبعث برسالة واضحة عن جاهزيته في المراحل الحاسمة.

ولم تتوقف إنجازات «الفرعون المصري» عند حدود التسجيل، إذ واصل تحطيم الأرقام القياسية، بعدما عزز موقعه في المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول برصيد 251 هدفًا، خلف الأسطورتين إيان راش وروجير هانت، متجاوزًا أسماء خالدة في تاريخ النادي.

وأفسد محمد صلاح، أجواء الاحتفال بعيد ميلاد جيمي كاراجر، أسطورة الريدز السابق، بعدما عادل رقمه في عدد المشاركات بقميص النادي في دوري أبطال أوروبا، حيث احتفل كاراجر بعيد ميلاده الـ48، بالتزامن مع وصول محمد صلاح إلى مباراته رقم 80 بقميص ليفربول في دوري الأبطال، ليعادل بذلك الرقم المسجل باسم المدافع الإنجليزي السابق.

وبهدفه في شباك كاراباج، رفع محمد صلاح رصيده إلى 49 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليحتل المركز الحادي عشر في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، معادلًا الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو، وعلى بعد هدف وحيد من دخول قائمة العشرة الأوائل التي يتواجد بها تييري هنري، كما تجاوز السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ48 هدفًا.

ويُعد هذا الهدف هو الأول للنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول منذ الأول من نوفمبر الماضي، حين هز شباك أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضع حدًا لفترة صيام تهديفي قصيرة، ويستعيد بريقه القاري.

وعزز الجناح المصري مكانته كأفضل هداف في تاريخ ليفربول بدوري أبطال أوروبا، بعدما وصل إلى 46 هدفًا في المسابقة، متفوقًا بفارق كبير على أقرب ملاحقيه ساديو ماني صاحب الـ 24 هدفًا وفيرمينو صاحب الـ22 هدفًا، إلى جانب كونه الأكثر صناعة للأهداف أوروبيًا في تاريخ النادي، والأكثر مساهمة تهديفية بقميص «الريدز» إجمالًا.

كما تخطى محمد صلاح الإيفواري ديدييه دروجبا في عدد الأهداف المسجلة بدوري الأبطال دون ركلات جزاء، بوصوله إلى الهدف رقم 43، ونجح في المساهمة تهديفيًا في 50 مباراة أوروبية مع ليفربول، ليؤكد مكانته كأحد أفضل لاعبي البطولة عبر تاريخها الحديث.

