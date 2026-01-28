اتحاد الكرة يرفض اعتماد نتائج القسم الرابع بعد أزمة التفويت

18 حجم الخط

اتحاد الكرة، خاطبت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، فرع الشرقية لكرة القدم، بشأن مباراة نادي الحسينية ومركز شباب منيا القمح في القسم الرابع والتي أقيمت يوم 22 يناير الجاري.

وقررت إدارة المسابقات بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة وما جاء بها من أحداث، عدم اعتماد نتائج القسم الرابع موسم 2025-2026 لحين الانتهاء من التحقيقات.

ونشبت أزمة كبيرة في دوري الدرجة الرابعة بمحافظة الشرقية بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الحسينية مع منيا القمح، ضمن مواجهات دورة الترقي الرباعية، لحسم الفريق المتأهل إلى دوري القسم الثالث.

وتضم دورة الترقي الرباعية أندية الحسينية، الإخيوة، شباب ناصر، ومنيا القمح، حيث خاض كل فريق مباراتين قبل الجولة الأخيرة الحاسمة، والتي شابها التفويت والتواطؤ.

وشهدت الجولة الثالثة والأخيرة، فوز منيا القمح على الحسينية، بسداسية نظيفة، كما فاز الإخيوة على شباب ناصر، بخماسية دون مقابل، ليتأهل منيا القمح إلى دوري القسم الثالث.

واتهم فريق الإخيوة نظيره الحسينية، بتفويت المباراة لصالح نادي منيا القمح، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم فريق منيا القمح بهدف دون مقابل، قبل أن يشهد الشوط الثاني، خمسة أهداف متتالية، من بينها ثلاثة أهداف خلال خمس دقائق فقط، لينتهي اللقاء بفوز منيا القمح بسداسية نظيفة.

مذكرة نادي الإخيوة لاتحاد الكرة

وتقدم نادي الإخيوة، بمذكرة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطالب فيها باعتماد صعود فريق كرة القدم بالنادي إلى دوري القسم الثالث، على خلفية الأحداث الجسيمة التي شهدتها الجولة الأخيرة من دورة الترقي.

وقال الإخيوة في المذكرة التي تقدم بها إلى اتحاد الكرة على نسخة منها: «شهدت مباريات الجولة الأخيرة، التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 13 يناير 2026، وقائع غير طبيعية، خلال مباراة نادي الحسينية أمام شباب منيا القمح، والتي انتهت بتسجيل خمسة أهداف خلال أربع دقائق فقط، في دليل واضح على التواطؤ وعدم الالتزام بقواعد اللعب النظيف».

وواصل: «يوجد فيديو موثق بأهداف المباراة يؤكد تعمد لاعبي نادي الحسينية ترك الكرة للاعبي منيا القمح لإحراز أهداف بكل سهولة، واحتفال لاعبي الفريقين بالأهداف فضلًا عن وجود فيديو موثق للاعب عودة أحمد سالم (لاعب نادي الحسينية)، يؤكد تواطئ فريقه وتعمدهم ترك المباراة لتنتهي بنتيجة كبيرة لصالح شباب منيا القمح».

وأشارت المذكرة، إلى توقف مباراة الإخيوة مع شباب ناصر، ضمن مواجهات الجولة نفسها، أكثر من مرة لانسحاب شباب ناصر عقب كل هدف لفريق الإخيوة للضغط على فريقنا دون أي أسباب، وتوقفت المباراة في الدقيقة (26) من الشوط الثاني عقب إحراز فريق الإخوة الهدف الثالث، ثم انسحب فريق شباب ناصر للمرة الثالثة دون أسباب واضحة، وتم استئناف المباراة في وجود خالد جميل (المدير التنفيذي للمنطقة)، حيث سجل فريق الإخيوة في الوقت المتبقي هدفين لتنتهي المباراة بخمسة أهداف نظيفة لصالح شباب الإخيوة.

وأضافت: « نطالب بإلغاء نتيجة مباراة الحسينية وشباب منيا القمح، وتطبيق اللوائح بحزم، واعتماد صعود شباب الإخيوة إلى دوري القسم الثالث، حفاظًا على نزاهة المسابقة وترسيخًا لمبادئ العدالة والشفافية التي ينادي بها الاتحاد المصري لكرة القدم».

