أخبار مصر

لأول مرة، استخدام دورون لإطفاء حريق الزرايب بمنشية ناصر (فيديو)

محافظ القاهرة يتابع
محافظ القاهرة يتابع السيطرة على حريق الزرايب
حريق الزرايب، انتقل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والقيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة إلى موقع الحريق الذى نشب بمنطقة الزاريب بحى منشأة ناصر لمتابعة أعمال الإطفاء الجارية بموقع الحريق الذي شب بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر.

حريق الزرايب منشأة ناصر

وتواجد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بموقع الحريق منذ اللحظات الأولى لنشوبه للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة عليه.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق الذى نشب بمنطقة الزاريب بحى منشأة ناصر، حيث تمت السيطرة عليه وجاري أعمال التبريد.

 

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن قوات الحماية المدنية استخدمت لأول مرة دورون الإطفاء للسيطرة على الحريق.

كما أكد محافظ القاهرة أن الحريق نشب بأحد العقارات بالمنطقة، وامتد لـ ٣ عقارات مجاورة، ولم يسفر عن إصابات أو وفيات.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات التى نشب بها الحريق والعقارات المجاورة لها بالحادث، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عنه عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

حريق الزرايب بمنشية ناصر

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الزرايب  (حي منشأة ناصر) بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بوجود١٠ سيارات إطفاء، وعدد من سيارات الإسعاف.

حريق الزرايب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة منشأة ناصر منطقة الزاريب حريق الزرايب منشأة ناصر دورون
