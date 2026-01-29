الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقاهرة

اموال
اموال
18 حجم الخط

 تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بـ غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بترويج الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة مشروعة عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا.

التحرك الأمني والإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار الاستمرار بمكافحة جرائم غسل الأموال والحد من أنشطة الاتجار بالمخدرات.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

عقوبة غسيل الأموال

وواجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

مصادرة الأموال ‏الناتجة عن الجريمة 

بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غسل أموال تجارة المخدرات ضبط عناصر إجرامية وزارة الداخلية مكافحة المخدرات عقارات ومركبات النيابة العامة مكافحة الجرائم المالية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

لها معلومات جنائية، الأمن يكشف تفاصيل فيديو سرقة سيدة لـ"غسيل" الجيران في المطرية

ضبط 7 عناصر إجرامية بتهمة غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تجديد حبس 3 مسجلين خطر بتهمة غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات

سقوط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل أموال بـ180 مليون جنيه في الشرقية والقاهرة

ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 29 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 10 أصناف منها البصل والفلفل والخيار وانخفاض الليمون

ارتفاع بالقاهرة وانخفاض حاد ليلا في الصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

كشفه زوج ابنته، سر رفض عمر سليمان استعمال الهاتف في إبلاغ الرسائل لـ مبارك

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

من الهاتف المحمول، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير

اقتراح من أردوغان بشأن إيران، وترامب يرحب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

ليس دائما فألا سيئا، حلم ضرب الزوجة في المنام قد يحمل مفاجآت سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية