تظاهرات ساحة الشهداء، ذاكرة الدم التي مهدت لاستقلال المغرب عن الاستعمار الفرنسي

في مثل هذا اليوم من عام 1944، كانت مدينة سلا المغربية تشهد تظاهرة اعتبرها المؤرخون واحدة من اللحظات المفصلية في تاريخ الحركة الوطنية المغربية، حيث خرج متظاهرون إلى ساحة باب بوحاجة مطالبين بالاستقلال، في وقت كانت فيه البلاد تحت وطأة الحماية الفرنسية التي فرضت سيطرتها السياسية والأمنية، وضيّقت على أي تعبير علني عن الطموح الوطني ليتعامل معها الاحتلال بعنف مفرط.

أسباب ضرب الاحتلال الثوار المغاربة

والتظاهرة لم تكن معزولة عن سياقها العام؛ حيث جاءت بعد أشهر قليلة من تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في يناير 1944، وهي الوثيقة التي مثلت أول إعلان سياسي منظم يطالب بإنهاء الحماية وعودة السيادة المغربية الكاملة، منذ ذلك التاريخ، تعاملت سلطات الاستعمار مع الشارع المغربي باعتباره مصدر تهديد مباشر، وبدأت سياسة القبضة الأمنية المشددة ضد النشطاء والقيادات الوطنية، خصوصًا في المدن الكبرى.

وفي ساحة باب بوحاجة، واجه المتظاهرون قوة عسكرية فرنسية لم تتعامل مع الحشد بوصفه حركة احتجاج، بل كتمرد يجب سحقه سريعًا، وأطلقت القوات الاستعمارية الرصاص على المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، في مشهد شكل صدمة واسعة داخل المجتمع المغربي، ورسخ صورة الاستعمار بوصفه سلطة لا تتردد في استخدام العنف للحفاظ على وجودها.

نتائج استهداف أنصار الاستقلال في المغرب

لم يكن الحدث مجرد قمع دموي، بل نقطة تحول رمزية؛ إذ تحولت الساحة لاحقًا إلى «ساحة الشهداء»، كاعتراف ضمني بأن ما جرى لم يكن حادثًا أمنيًا، بل تضحية وطنية دفعت ثمنها أرواح خرجت تطالب بالحرية. ومنذ ذلك اليوم، باتت سلا حاضرة بقوة في ذاكرة النضال المغربي، باعتبارها إحدى المدن التي دفعت ثمن الاستقلال مبكرًا.

ولاحقا عمقت المجزرة من القطيعة بين الشارع المغربي وسلطات الحماية، وأسهمت في توسيع قاعدة الغضب الشعبي، كما منحت الحركة الوطنية زخمًا جديدًا، بعدما تحولت دماء الضحايا إلى وقود سياسي عزز مطلب الاستقلال، وفضح ممارسات الاستعمار أمام الرأي العام المحلي والدولي.

